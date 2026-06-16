Ce chariot de nettoyage compact et ouvert est particulièrement adapté à l'utilisation de serpillières préconditionnées dans le cadre du nettoyage manuel. Le module d'élimination est réglable en hauteur de manière variable et peut accueillir des sacs poubelle de différentes tailles. Les deux seaux de 6 litres permettent de ranger les ustensiles de nettoyage en toute sécurité et de les séparer selon leur utilisation (bleu pour les zones non critiques et rouge pour les zones à nettoyer aux exigences maximales en matière d'hygiène telles que les sanitaires et les toilettes). Les raccords FlexoLink inclus permettent une intégration compacte de balais à plat, de pinces et d'autres équipements. Un crochet est prévu pour fixer un panneau d'avertissement ou le WVP 10 Adv. Les raccords Toolflex et le crochet se mettent en place de manière variable sur les faces intérieures du FlexoMate.