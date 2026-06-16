FM Swift 50/ P
Ruimtebesparend en compact - de FM Swift 50/ P met reinigingssysteem voor preconditionering en in hoogte verstelbare, opklapbare afvalmodule. Voor maximale ruimtebesparing in krappe opslagruimtes.
De compacte en open schoonmaakwagen is bijzonder geschikt voor het gebruik van geconditioneerde moppen bij handmatige reiniging. De afvoermodule is variabel in hoogte verstelbaar en biedt plaats aan vuilniszakken van verschillende afmetingen. Schoonmaakbenodigdheden kunnen veilig worden opgeborgen in de twee emmers van 6 liter en worden gescheiden naar gebieden (blauw voor probleemloze gebieden en rood voor reinigingsgebieden met de hoogste hygiëne-eisen, zoals wasruimtes en toiletten). De meegeleverde FlexoLink-aansluitingen maken de compacte integratie van mopsystemen, grijptangen en andere apparatuur mogelijk. Een haak wordt gebruikt om een waarschuwingsbord te bevestigen of de WVP 10 Adv. Toolflex en haken kunnen variabel aan de binnenkant van de FlexoMate worden bevestigd.
Kenmerken en voordelen
Afvoermodule met een in hoogte verstelbare hoek van 30° voor eenvoudig legen
De compacte afmetingen maken de trolley zeer wendbaar en gemakkelijk op te bergen
Toolflex-aansluitingen aan de buitenzijden voor het bevestigen van schoonmaakgereedschap
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|ADVANCED
|Kleur
|antraciet
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|14
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|16,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1004 x 563 x 1198
|Afmetingen, verpakt (mm)
|796 x 584 x 371
Videos
Toebehoren
Onderdelen FM Swift 50/ P
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