FM Swift 50/ W
Le FM Swift 50/W comprend 2 seaux de 15 l constitués de 50 % de plastique recyclé et 2 seaux de 6 l constitués de 80 % de plastique recyclé ainsi que 3 supports pour que les outils manuels soient toujours à portée de main.
Le chariot de nettoyage fonctionnel et ouvert FM Swift 50/ W avec 2 seaux de 15 l constitués de 50 % de plastique recyclé et 2 seaux de 6 l constitués de 80 % de plastique recyclé est une merveille en matière d'encombrement et optimal pour les locaux de stockage particulièrement réduits qui offrent peu de place. Équipé d'un système à double seau et d'une presse universelle, il s'avère utile pour les tâches de nettoyage manuelles, y compris dans les passages étroits. Le module d'élimination peut être réglé en hauteur ou rabattu pour gagner de la place et convient à des sacs poubelle de différentes tailles. Les deux seaux de 6 l permettent de ranger les ustensiles de nettoyage en toute sécurité et de les séparer selon leur utilisation : bleu pour les zones non critiques et rouge pour les zones aux exigences maximales en matière d'hygiène comme les sanitaires et les toilettes. Au lieu d'un seau de 6 l, il est également possible d'y placer 2 à 4 détergents. Avec les supports pour outils FlexoLink S (2 ×) et FlexoLink XL (1 ×), tous les outils sont bien fixés et toujours prêts à l'emploi.
Caractéristiques et avantages
Design ergonomique facilitant l'utilisation
- Module d'élimination avec un angle de hauteur ajustable à 30° pour un vidage facile.
- Essorage ergonomique grâce à une presse d'essorage efficace.
Design peu encombrant
- Grâce à son format compact, le chariot est très maniable et facile à ranger.
- Pour un stockage peu encombrant, il suffit de rabattre le module déchets et de retirer le système de seaux.
- Raccords Toolflex sur les faces extérieures pour fixer des ustensiles de nettoyage.
Caractéristiques durables
- Design avec 2 seaux de 15 l constitués de 50 % de plastique recyclé et 2 seaux de 6 l constitués de 80 % de plastique recyclé.
- Suppression des inserts en plastique superflus.
- Système modulaire permettant un remplacement facile de composants individuels pour s'adapter aux besoins spécifiques.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD
|Couleur
|anthracite
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoires (kg)
|18
|Poids d'emballage (kg)
|19
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1004 x 653 x 1198
|Dimensions, emballé (mm)
|796 x 584 x 403
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Utilisation flexible pour le nettoyage manuel, par ex. dans les sanitaires ou les salles de pause.
- Sols durs
Accessoires
Piéces détachées FM Swift 50/ W
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