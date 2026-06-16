Le chariot de nettoyage fonctionnel et ouvert FM Swift 50/ W avec 2 seaux de 15 l constitués de 50 % de plastique recyclé et 2 seaux de 6 l constitués de 80 % de plastique recyclé est une merveille en matière d'encombrement et optimal pour les locaux de stockage particulièrement réduits qui offrent peu de place. Équipé d'un système à double seau et d'une presse universelle, il s'avère utile pour les tâches de nettoyage manuelles, y compris dans les passages étroits. Le module d'élimination peut être réglé en hauteur ou rabattu pour gagner de la place et convient à des sacs poubelle de différentes tailles. Les deux seaux de 6 l permettent de ranger les ustensiles de nettoyage en toute sécurité et de les séparer selon leur utilisation : bleu pour les zones non critiques et rouge pour les zones aux exigences maximales en matière d'hygiène comme les sanitaires et les toilettes. Au lieu d'un seau de 6 l, il est également possible d'y placer 2 à 4 détergents. Avec les supports pour outils FlexoLink S (2 ×) et FlexoLink XL (1 ×), tous les outils sont bien fixés et toujours prêts à l'emploi.