De functionele en open schoonmaakwagen FM Swift 50/ W is een echt ruimtewonder en ideaal voor bijzonder kleine opbergruimtes met weinig ruimte. Uitgerust met een dubbel emmersysteem en universele pers, is het de perfecte metgezel voor veeleisende en handmatige reinigingstaken - zelfs als het krap wordt. De verwijderingsmodule kan variabel in hoogte worden versteld of ruimtebesparend worden ingeklapt. Het is geschikt voor vuilniszakken van verschillende formaten. Schoonmaakbenodigdheden kunnen veilig worden opgeborgen in de twee emmers van 6 liter en worden gescheiden naar gebieden (blauw voor probleemloze gebieden en rood voor reinigingsgebieden met de hoogste hygiëne-eisen, zoals wasruimtes en toiletten). In plaats van een emmer van 6 liter kunnen er ook 2 tot 4 reinigingsmiddelen geplaatst worden.