FM Swift 50/ W
De FM Swift 50/ W is de compacte schoonmaakwagen met dubbel emmersysteem. Voor ruimtebesparende opslag in krappe ruimtes is de vuilniszakhouder in hoogte verstelbaar en opvouwbaar.
De functionele en open schoonmaakwagen FM Swift 50/ W is een echt ruimtewonder en ideaal voor bijzonder kleine opbergruimtes met weinig ruimte. Uitgerust met een dubbel emmersysteem en universele pers, is het de perfecte metgezel voor veeleisende en handmatige reinigingstaken - zelfs als het krap wordt. De verwijderingsmodule kan variabel in hoogte worden versteld of ruimtebesparend worden ingeklapt. Het is geschikt voor vuilniszakken van verschillende formaten. Schoonmaakbenodigdheden kunnen veilig worden opgeborgen in de twee emmers van 6 liter en worden gescheiden naar gebieden (blauw voor probleemloze gebieden en rood voor reinigingsgebieden met de hoogste hygiëne-eisen, zoals wasruimtes en toiletten). In plaats van een emmer van 6 liter kunnen er ook 2 tot 4 reinigingsmiddelen geplaatst worden.
Kenmerken en voordelen
Ergonomisch ontworpen
- Afvalbakmodule met een in hoogte verstelbare hoek van 30° voor eenvoudig legen.
- Ergonomisch uitwringen dankzij de efficiënte dweilpers.
Plaatsbesparend design
- Dankzij de compacte afmetingen is de trolley zeer wendbaar en gemakkelijk op te bergen.
- Voor ruimtebesparende opslag kunt u de afvalmodule eenvoudig opvouwen en het emmersysteem verwijderen.
- Toolflex-aansluitingen aan de buitenkant voor het bevestigen van schoonmaakgereedschap.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 2 emmers van 15 liter, gemaakt van 50% gerecycled plastic, en 2 emmers van 6 liter, gemaakt van 80% gerecycled plastic.
- Geen overbodige plastic inzetstukken.
- Dankzij het modulaire systeem kunnen afzonderlijke componenten eenvoudig worden vervangen, waardoor de apparatuur naar behoefte kan worden aangepast.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|STANDARD
|Kleur
|antraciet
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|18
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|19
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1004 x 653 x 1198
|Afmetingen, verpakt (mm)
|796 x 584 x 403
Videos
Toepassingen
- Veelzijdig inzetbaar voor handmatige reiniging, bijvoorbeeld in toiletten of gemeenschappelijke ruimtes.
- Harde vloeren
Toebehoren
Onderdelen FM Swift 50/ W
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