Premium Kit de balai Mop Pocket SafeClip ErgoHandle 40 cm

Kit : manche télescopique avec double poignée ergonomique pivotante et support Pocket SafetyClip ErgoFrame avec articulation.

Système à plat avec poches, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué. Idéal pour le nettoyage professionnel avec une ergonomie maximale.

Spécifications

Données techniques

Fixation des textiles Housses
Largeur de travail (cm) 40
Type de manche Télescopique
Matériau Aluminium / PP / caoutchouc
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 1,4
Poids d'emballage (kg) 1,7
Dimensions (L × l) (mm) 400 x 110
Dimensions, emballé (mm) 400 x 110 x 50

Équipement

  • Connexion Ergo
Premium Kit de balai Mop Pocket SafeClip ErgoHandle 40 cm
Vidéos
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide
Accessoires