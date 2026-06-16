Réservoir ErgoHandle TriJet 144,5 cm D 23 mm

Réservoir ErgoHandle TriJet 144,5 cm D 23 mm manche avec réservoir avec double poignée ergonomique, capacité 500 ml.

Balai réservoir pour le nettoyage sans seaux. Idéal pour les environnements difficiles à atteindre tels que les escaliers et pour le nettoyage d'urgence ou en combinaison avec le nettoyage avec machines.

Spécifications

Données techniques

Matériau Aluminium / PP
Type de manche Rigide
Longueur de manche (mm) 1445
Diamètre de manche (mm) 23
Capacité du réservoir (ml) 500
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids d'emballage (kg) 0,7
Longueur (mm) 1445
Dimensions, emballé (mm) 1445 x 145 x 90

Équipement

  • Connexion Ergo
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
Accessoires