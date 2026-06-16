Réservoir ErgoHandle TriJet 144,5 cm D 23 mm
Réservoir ErgoHandle TriJet 144,5 cm D 23 mm manche avec réservoir avec double poignée ergonomique, capacité 500 ml.
Balai réservoir pour le nettoyage sans seaux. Idéal pour les environnements difficiles à atteindre tels que les escaliers et pour le nettoyage d'urgence ou en combinaison avec le nettoyage avec machines.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|Aluminium / PP
|Type de manche
|Rigide
|Longueur de manche (mm)
|1445
|Diamètre de manche (mm)
|23
|Capacité du réservoir (ml)
|500
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids d'emballage (kg)
|0,7
|Longueur (mm)
|1445
|Dimensions, emballé (mm)
|1445 x 145 x 90
Équipement
- Connexion Ergo
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide