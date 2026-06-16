Aluminium handle tank Ray Infinity
Ray Infinity tankhandgreep met dubbele ergonomische draaigreep, 500 ml inhoud.
Handvat met reservoir voor reiniging zonder emmer. Ideaal voor moeilijk bereikbare omgevingen zoals trappen en een nauwkeurige reiniging van onverwacht vuil of gecombineerd met reiniging met apparatuur.
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|Aluminium / PP
|Type steel
|Stijf
|Stam lengte (mm)
|1445
|Stamdiameter: (mm)
|23
|Tankinhoud (ml)
|500
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,7
|Lengte (mm)
|1445
|Afmetingen, verpakt (mm)
|1445 x 145 x 90
Uitvoering
- Ergo-aansluiting
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen