Aluminium handle tank Ray Infinity

Ray Infinity tankhandgreep met dubbele ergonomische draaigreep, 500 ml inhoud.

Handvat met reservoir voor reiniging zonder emmer. Ideaal voor moeilijk bereikbare omgevingen zoals trappen en een nauwkeurige reiniging van onverwacht vuil of gecombineerd met reiniging met apparatuur.

Specificaties

Technische gegevens

Materiaal Aluminium / PP
Type steel Stijf
Stam lengte (mm) 1445
Stamdiameter: (mm) 23
Tankinhoud (ml) 500
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,7
Lengte (mm) 1445
Afmetingen, verpakt (mm) 1445 x 145 x 90

Uitvoering

  • Ergo-aansluiting
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
Toebehoren