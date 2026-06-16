Kit Blik Infinity
Kit: telescoopsteel met dubbele ergonomische draaigreep en Blik Infinity frame met scharnier.
Vlakmopsysteem met zakken (pocket-systeem), te gebruiken voorgeweekt of voorbevochtigd. Ideaal voor een professionele reiniging met de hoogste ergonomie.
Specificaties
Technische gegevens
|Textiel fixatie
|Tassen
|Werkbreedte (cm)
|40
|Type steel
|Uitschuifbaar
|Materiaal
|Aluminium / PP / rubber
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|1,4
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|1,7
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 x 110
|Afmetingen, verpakt (mm)
|400 x 110 x 50
Uitvoering
- Ergo-aansluiting
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Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging