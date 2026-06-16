Aluminium handle double Infinity Pro

Aluminium en polypropyleen telescopische handgreep met dubbele ergonomische draaigreep.

Handvat voor TTS-frames. Ideaal voor een professionele reiniging met de hoogste ergonomie. Verstelbaar van 106 tot 184 cm, ø extern 26 mm, ø intern 23 mm.

Specificaties

Technische gegevens

Materiaal Aluminium / PP / rubber
Type steel Stijf
Stam lengte (mm) 1840
Stamdiameter: (mm) 23
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,5
Lengte (mm) 1840
Afmetingen, verpakt (mm) 1840

Uitvoering

  • Ergo-aansluiting
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
Toebehoren