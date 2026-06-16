Aluminium handle double Infinity Pro
Aluminium en polypropyleen telescopische handgreep met dubbele ergonomische draaigreep.
Handvat voor TTS-frames. Ideaal voor een professionele reiniging met de hoogste ergonomie. Verstelbaar van 106 tot 184 cm, ø extern 26 mm, ø intern 23 mm.
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|Aluminium / PP / rubber
|Type steel
|Stijf
|Stam lengte (mm)
|1840
|Stamdiameter: (mm)
|23
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,5
|Lengte (mm)
|1840
|Afmetingen, verpakt (mm)
|1840
Uitvoering
- Ergo-aansluiting
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen