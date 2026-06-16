Premium Kit de balai Mop Strap Tape ErgoHandle 40 cm

Kit : manche télescopique avec double poignée ergonomique pivotante et support ErgoFrame avec système à scratch avec articulation.

Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué. Idéal pour le nettoyage professionnel avec une ergonomie maximale.

Spécifications

Données techniques

Fixation des textiles Velcro
Largeur de travail (cm) 40
Type de manche Télescopique
Matériau Aluminium / PP / caoutchouc
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,9
Poids d'emballage (kg) 1,2
Dimensions (L × l) (mm) 400 x 95
Dimensions, emballé (mm) 400 x 95 x 100

Équipement

  • Connexion Ergo
Premium Kit de balai Mop Strap Tape ErgoHandle 40 cm
Vidéos
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide
Accessoires