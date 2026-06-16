Kit Velook Infinity

Kit: telescopisch handvat met dubbele ergonomische draaigreep en Infinity-frame met klittebandsysteem en scharnier.

Vlakmopsysteem met zakken (pocket-systeem), te gebruiken voorgeweekt of voorbevochtigd. Ideaal voor een professionele reiniging met de hoogste ergonomie.

Specificaties

Technische gegevens

Textiel fixatie Klittenband
Werkbreedte (cm) 40
Type steel Uitschuifbaar
Materiaal Aluminium / PP / rubber
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,9
Gewicht incl. verpakking (kg) 1,2
Afmetingen (l x b) (mm) 400 x 95
Afmetingen, verpakt (mm) 400 x 95 x 100

Uitvoering

  • Ergo-aansluiting
Kit Velook Infinity
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Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging
Toebehoren