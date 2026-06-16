Groupe électrogène PGG 3/1 compact, mobile et performant avec une puissance de 2,8 kW pour une alimentation électrique autonome, par exemple sur les chantiers, dans l'agriculture ou pour les services municipaux. Le moteur à essence 4 temps fiable fournit une puissance constante, le système de sécurité élaboré avec protection contre les surcharges et le manque d'huile garantit la sécurité de fonctionnement et les roues anti-crevaison ainsi que le guidon rabattable facilitent le transport de cet appareil simple d'utilisation. Les deux prises de courant de sécurité sont équipées d'un régulateur de tension automatique (AVR) qui permet une très grande stabilité de la tension. Avec jusqu'à douze heures d'autonomie (ou six heures et demie à pleine charge) et un réservoir de 15 litres, cet appareil peut être utilisé pendant toute la journée de travail.