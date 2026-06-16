Générateur électrique PGG 3/1
Moteur à essence, puissance de 2,8 kW, roues anti-crevaison et réservoir de 15 litres : le groupe électrogène PGG 3/1 offre jusqu'à 12 heures d'autonomie indépendamment des sources de courant externes sur de nombreux lieux d'intervention.
Groupe électrogène PGG 3/1 compact, mobile et performant avec une puissance de 2,8 kW pour une alimentation électrique autonome, par exemple sur les chantiers, dans l'agriculture ou pour les services municipaux. Le moteur à essence 4 temps fiable fournit une puissance constante, le système de sécurité élaboré avec protection contre les surcharges et le manque d'huile garantit la sécurité de fonctionnement et les roues anti-crevaison ainsi que le guidon rabattable facilitent le transport de cet appareil simple d'utilisation. Les deux prises de courant de sécurité sont équipées d'un régulateur de tension automatique (AVR) qui permet une très grande stabilité de la tension. Avec jusqu'à douze heures d'autonomie (ou six heures et demie à pleine charge) et un réservoir de 15 litres, cet appareil peut être utilisé pendant toute la journée de travail.
Caractéristiques et avantages
Excellente facilité d'utilisation
- Grande mobilité grâce au guidon rabattable et aux roues anticrevaison.
- Fonction de démarrage électrique pour un démarrage confortable et rapide du moteur à essence.
Fiabilité et sécurité élevées
- Avec protection contre les surcharges et le manque d'huile ainsi que cadre tubulaire en acier pour une sécurité maximale.
- Avec régulateur de tension automatique (AVR) pour l'utilisation d'appareils électriques sensibles.
Fiable et performant
- L'alternateur synchrone fournit de manière fiable une tension de 230 volts à une puissance continue de 2,8 kW.
- Moteur à essence puissant pour des interventions d'une durée min. de six heures et demie par plein.
Utilisation des nettoyeurs haute pression de Kärcher
- Permet l'utilisation de nettoyeurs haute pression dans les zones sans alimentation électrique externe.
- Adapté à une sélection de nettoyeurs haute pression monophasés.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|74
|Puissance nominale (kW)
|2,8
|Puissance (kW)
|3
|Type d'entraînement
|Essence
|Cylindrée (cm³)
|208
|Puissance du moteur (kW/PS)
|4 / 5,4
|Consommation de carburant (l/h)
|2,3
|Capacité du réservoir (l)
|15
|Durée de fonctionnement à 50 % de puissance de sortie (h)
|12
|Durée de fonctionnement à 100 % de puissance de sortie (h)
|6,5
|Poids emballage inclus (kg)
|56,1
|Poids sans accessoires (kg)
|51,7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|645 x 622 x 549
Inclus dans la livraison
- Indicateur d'état de fonctionnement
- Sortie en courant continu (12 V)
- Classe de protection IP 23
- Protection contre le manque d'huile et les surcharges
- Jauge de carburant
- Prise monophasée de type F (Schuko)
- Régulateur de tension automatique (AVR)
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Source de courant autonome pour les municipalités, par exemple pour les aspirateurs
- Source de courant autonome pour le bâtiment, par exemple pour les meuleuses d'angle
- Source de courant autonome pour l'agriculture, par exemple pour les nettoyeurs haute pression
Piéces détachées PGG 3/1
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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