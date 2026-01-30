Nettoyeurs haute pression HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
Appareil robuste et compact en version Anniversary Edition : le nettoyeur haute pression HD 5/13 EX Plus Classic est parfait pour tous ceux qui misent sur la puissance et un matériau haut de gamme lors du nettoyage.
Le HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition en noir s'illustre par sa finition robuste et son matériau haut de gamme. Il est équipé d'une culasse en laiton ainsi que d'un flexible haute pression armé d'acier. L'effet : une faible usure, une grande robustesse et une puissance de nettoyage exceptionnelle. Il permet un nettoyage simple et en profondeur des véhicules, des machines et des outils ainsi que de la cour et du jardin. La décompression automatique protège les composants et prolonge leur durée de vie. L'enrouleur de flexible qui facilite le rangement du flexible et la Home Base intégrée pour le rangement de buses offrent d'autres atouts pratiques. Les attaches rapides EASY!Lock se distinguent des raccords filetés classiques par une manipulation rapide et simple tout en préservant la robustesse et la longévité. La fourniture de l'édition anniversaire inclut : une lance en acier inoxydable de 600 millimètres, un générateur de mousse avec réservoir intégré et l'eco!Booster qui offre 50 % de puissance de nettoyage en plus par rapport au jet plat standard de Kärcher, permettant ainsi des économies d'eau, d'électricité et de temps.
Caractéristiques et avantages
Anniversary Editioneco!Booster pour un nettoyage en douceur et rapide Générateur de mousse avec réservoir intégré pour une application aisée du détergent Lance robuste en acier inoxydable
Accessoires haut de gammeBuse rotative professionnelle. Flexible en caoutchouc robuste avec insert en acier. Pistolet haute pression professionnel avec vanne en acier inoxydable.
Nombreuses possibilités de rangementSupport de rangement de buses. Enrouleur de flexible manuel. Crochets pour câble intégrés.
Filetage rapide EASY!Lock
- Temps de préparation courts (montage et démontage).
- Changement rapide des accessoires.
- Utilisation intuitive.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|500
|Température d'admission (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|130
|Pression max. (bar)
|170
|Puissance de raccordement (kW)
|2,7
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Taille de buse
|034
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Mobilité
|amovible
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|21
|Poids emballage inclus (kg)
|29
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|334 x 366 x 954
Inclus dans la livraison
- eco!Booster
- Lance d'arrosage: 600 mm
- Poignée-pistolet: Standard
- Longueur flexible haute pression: 8 m
- Spécification flexible haute pression: DN 6, 200 bar
- Lance à mousse
Équipement
- Pompe axiale à 3 pistons: avec pistons en acier inoxydable
- Enrouleur de flexible haute pression intégré
- Coupure de la pression
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage manuel de véhicules
- Pour le nettoyage de machines et d'outils (sur le chantier)
- Pour le nettoyage de la cour et du jardin (murs, chemins, pavillons)
- Pour le nettoyage spontané de petites surfaces
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.