Le HD 5/13 EX Plus Classic Anniversary Edition en noir s'illustre par sa finition robuste et son matériau haut de gamme. Il est équipé d'une culasse en laiton ainsi que d'un flexible haute pression armé d'acier. L'effet : une faible usure, une grande robustesse et une puissance de nettoyage exceptionnelle. Il permet un nettoyage simple et en profondeur des véhicules, des machines et des outils ainsi que de la cour et du jardin. La décompression automatique protège les composants et prolonge leur durée de vie. L'enrouleur de flexible qui facilite le rangement du flexible et la Home Base intégrée pour le rangement de buses offrent d'autres atouts pratiques. Les attaches rapides EASY!Lock se distinguent des raccords filetés classiques par une manipulation rapide et simple tout en préservant la robustesse et la longévité. La fourniture de l'édition anniversaire inclut : une lance en acier inoxydable de 600 millimètres, un générateur de mousse avec réservoir intégré et l'eco!Booster qui offre 50 % de puissance de nettoyage en plus par rapport au jet plat standard de Kärcher, permettant ainsi des économies d'eau, d'électricité et de temps.