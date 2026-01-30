Hogedrukreiniger HD 5/13 EX EB + Schuimlans Anniversary Edition
Deze hogedrukreiniger is een robuuste, compacte machine. Hij heeft een eenvoudig ontwerp en is voorzien van een messing cilinderkop, een eco!Booster, een schuimlans en een slanghaspel.
De HD 5/13 EX Plus Classic is een robuuste en compacte hogedrukreiniger met een 600 millimeter lange roestvrijstalen lans. Hij maakt eenvoudige, grondige reiniging van voertuigen, machines en gereedschappen, evenals erven en tuinen mogelijk. De machine is uitgerust met een messing cilinderkop en een hoogwaardige staaldraadgeweven slang, die zorgen voor geringe slijtage en een hoge robuustheid. De automatische drukverlaging beschermt de componenten en verlengt de levensduur. Andere praktische voordelen zijn de slanghaspel voor eenvoudige slangopberging en de geïntegreerde Home Base voor het opbergen van sproeiers. In vergelijking met conventionele schroefdoppen zijn de EASY!Lock snelkoppelingen snel en eenvoudig te gebruiken, met behoud van stabiliteit en duurzaamheid.
Kenmerken en voordelen
Anniversary Editioneco!Booster voor zachte en snelle reiniging Spuitschuimlans voor het moeiteloos aanbrengen van reinigingsmiddel Robuuste roestvrijstalen lans
Accessoires van hoge kwaliteit840 mm lange roestvrijstalen lans Robuuste rubberen slang met stalen gaasversterking Professioneel hogedrukpistool met roestvrij stalen ventiel
Talrijke opbergmogelijkhedenHouder voor het opbergen van sproeiers Geïntegreerde kabelhaken Lanshouder
EASY!Lock snelkoppeling
- Korte insteltijden (montage en demontage)
- Snelle vervanging van accessoires
- Intuïtieve bediening
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar)
|130
|Max. druk (bar)
|170
|Vermogen (kW)
|2,7
|Stroomkabel (m)
|5
|Sproeiergrootte
|034
|Watertoevoer
|3/4″
|Draagbaarheid
|kar
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|21
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|29
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|334 x 366 x 954
Inbegrepen bij levering
- eco!Booster
- Sproeilans: 600 mm
- Spuitpistool: Standaard
- Lengte hogedrukslang: 8 m
- Specificaties hogedrukslang: DN 6, 200 bar
- Schuimlans
Uitvoering
- 3-plunjer axiaalpomp: Met RVS plunjers
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Drukuitschakeling
Toepassingen
- Voor het reinigen van voertuigen
- Voor het reinigen van machines en gereedschap (op de bouwplaats)
- Voor het reinigen van tuinen (muren, paden, paviljoens)
- Voor spontane reiniging van kleine oppervlakken
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 5/13 EX EB + Schuimlans Anniversary Edition
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.