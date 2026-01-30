De HD 5/13 EX Plus Classic is een robuuste en compacte hogedrukreiniger met een 600 millimeter lange roestvrijstalen lans. Hij maakt eenvoudige, grondige reiniging van voertuigen, machines en gereedschappen, evenals erven en tuinen mogelijk. De machine is uitgerust met een messing cilinderkop en een hoogwaardige staaldraadgeweven slang, die zorgen voor geringe slijtage en een hoge robuustheid. De automatische drukverlaging beschermt de componenten en verlengt de levensduur. Andere praktische voordelen zijn de slanghaspel voor eenvoudige slangopberging en de geïntegreerde Home Base voor het opbergen van sproeiers. In vergelijking met conventionele schroefdoppen zijn de EASY!Lock snelkoppelingen snel en eenvoudig te gebruiken, met behoud van stabiliteit en duurzaamheid.