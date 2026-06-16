Compacte, zeer mobiele en tegelijkertijd krachtige synchrone generator PGG 3/1 met 2,8 kW vermogen voor een onafhankelijke stroomvoorziening, b.v. op bouwwerven, in de landbouw of voor gemeentelijke toepassingen. De betrouwbare 4-taktbenzinemotor maakt een veilige werking mogelijk dankzij constant vermogen en geavanceerde veiligheidstechnologie met bescherming tegen overbelasting en olietekort. Dankzij zijn lekvrije banden en inklapbare handgreep staat eenvoud en gebruiksvriendelijkheid centraal. De 2 AC-geaarde stopcontacten zijn uitgerust met een automatische spanningsregelaar (AVR) en zijn daarom ook geschikt voor de bediening van gevoelige elektronische apparaten. Met toepassingsperioden tot 12 uur (bij volledige belasting 6,5 uur) en met een tank van 15 liter kunnen hele werkdagen gemakkelijk worden overbrugd.