Elektrische generator PGG 3/1
Benzine-aangedreven, lekvrije banden en 15 l. tank: synchrone generator PGG 3/1 voor tot 12 uur werk onafhankelijk van externe stroomvoorziening en inzetbaar op vele locaties.
Compacte, zeer mobiele en tegelijkertijd krachtige synchrone generator PGG 3/1 met 2,8 kW vermogen voor een onafhankelijke stroomvoorziening, b.v. op bouwwerven, in de landbouw of voor gemeentelijke toepassingen. De betrouwbare 4-taktbenzinemotor maakt een veilige werking mogelijk dankzij constant vermogen en geavanceerde veiligheidstechnologie met bescherming tegen overbelasting en olietekort. Dankzij zijn lekvrije banden en inklapbare handgreep staat eenvoud en gebruiksvriendelijkheid centraal. De 2 AC-geaarde stopcontacten zijn uitgerust met een automatische spanningsregelaar (AVR) en zijn daarom ook geschikt voor de bediening van gevoelige elektronische apparaten. Met toepassingsperioden tot 12 uur (bij volledige belasting 6,5 uur) en met een tank van 15 liter kunnen hele werkdagen gemakkelijk worden overbrugd.
Kenmerken en voordelen
Buitengewoon gebruiksgemak
- Hoge mobiliteit dankzij de inklapbare duwhandgreep en lekbestendige wielen.
- Electro-startfunctie voor het gemakkelijk en snel starten van de benzinemotor.
Ultieme betrouwbaarheid en veiligheid
- Met bescherming tegen overbelasting, olietekorten en stalen buisframe voor maximale veiligheid.
- Met automatische spanningsregelaar (AVR) voor de bediening van gevoelige elektronische apparaten.
Betrouwbaar en krachtig.
- 230 V synchrone generator levert betrouwbaar een continu vermogen van 2,8 kW.
- Krachtige benzinemotor voor toepassingen van min. 6,5 uur per volle tank.
Bediening van Kärcher hogedrukreinigers
- Maakt het gebruik van hogedrukreinigers mogelijk in gebieden zonder externe stroomvoorziening.
- Geschikt voor bepaalde eenfasige hogedrukreinigers.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|230
|Geluidsniveau (dB(A))
|74
|Nominaal vermogen (netspanning/batterij) (kW)
|2,8
|Vermogen (kW)
|3
|Aandrijving
|Benzine
|Cilinderinhoud (cm³)
|208
|Motorvermogen (kW/pk)
|4 / 5,4
|Brandstofverbruik (l/u)
|2,3
|Tankinhoud (l)
|15
|Looptijd bij 50% output (u)
|12
|Looptijd bij 100% output (u)
|6,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|56,1
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|51,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|645 x 622 x 549
Inbegrepen bij levering
- Weergave bedrijfstoestand
- Gelijkstroomuitgang (12V)
- Beschermingsgraad IP 23
- Olieniveau- en overbelastingsbeveiliging
- Brandstofmeter
- Stopcontact 1 fase type F (Schuko)
- Automatische spanningsregelaar (AVR)
Videos
Toepassingen
- Onafhankelijke stroombron voor gemeenten, b.v. voor stofzuigers
- Onafhankelijke stroombron in constructie, b.v. voor haakse slijpers
- Onafhankelijke stroombron in de landbouw, b.v. hogedrukreinigers
Onderdelen PGG 3/1
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