HDS 5/11 U : le modèle d'entrée de gamme parmi les nettoyeurs haute pression à eau chaude s'illustre par son design vertical élaboré et innovant. Ce type de conception horizontale de l'appareil entraîne un faible poids et des dimensions très compactes. Ainsi, l'appareil est très facile à transporter dans un break et ses grandes roues ainsi que son guidon le rendent très mobile en terrain accidenté. L'association de la technologie de buse brevetée, de la soufflerie turbo et du rendement accru de la pompe garantit une puissance de nettoyage ultra efficace. Le pistolet haute pression EASY!Force, qui utilise la force de recul du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien pour l'utilisateur, et les attaches rapides EASY!Lock, qui permettent un montage et un démontage 5 fois plus rapides que les raccords à vis classiques, garantissent un travail confortable. Une utilisation facile ainsi que des possibilités d'entreposage pour le flexible et la lance de pulvérisation complètent le vaste éventail d'équipements de l'appareil.permet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d’une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide ainsi que d’une valve en céramique pour une durée de vie 5 fois plus longue.