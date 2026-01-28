Nettoyeurs haute pression HDS 5/11 U
Le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 5/11 U est un modèle d'entrée de gamme au prix attractif, doté d'un design vertical innovant qui lui confère des caractéristiques exceptionnelles en termes de mobilité et d'ergonomie.
HDS 5/11 U : le modèle d'entrée de gamme parmi les nettoyeurs haute pression à eau chaude s'illustre par son design vertical élaboré et innovant. Ce type de conception horizontale de l'appareil entraîne un faible poids et des dimensions très compactes. Ainsi, l'appareil est très facile à transporter dans un break et ses grandes roues ainsi que son guidon le rendent très mobile en terrain accidenté. L'association de la technologie de buse brevetée, de la soufflerie turbo et du rendement accru de la pompe garantit une puissance de nettoyage ultra efficace. Le pistolet haute pression EASY!Force, qui utilise la force de recul du jet haute pression pour réduire à zéro la force de maintien pour l'utilisateur, et les attaches rapides EASY!Lock, qui permettent un montage et un démontage 5 fois plus rapides que les raccords à vis classiques, garantissent un travail confortable. Une utilisation facile ainsi que des possibilités d'entreposage pour le flexible et la lance de pulvérisation complètent le vaste éventail d'équipements de l'appareil.permet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d’une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide ainsi que d’une valve en céramique pour une durée de vie 5 fois plus longue.
Caractéristiques et avantages
Conception verticale innovanteFranchissement d'obstacles ou de marches d'escaliers sans efforts. Des grandes roues pour des surfaces irrégulières.
Filtre fin à eauUne protection efficace de la pompe haute pression contre l'encrassement. Aisément démontable de l'extérieur.
Conception compacteRangement et transport sans encombrer. Une pompe et un réservoir à carburant protégés contre les fuites en cas de transport en position couchée. Idéal pour les petits véhicules de services.
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock
- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|450
|Pression de service (bar/MPa)
|110 / 11
|Température (°C)
|max. 80
|Puissance de raccordement (kW)
|2,2
|Consommation de mazout à charge maximale (kg/h)
|2,4
|Réservoir à carburant (l)
|6,5
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|68,9
|Poids emballage inclus (kg)
|77,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|618 x 618 x 994
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Lance d'arrosage: 840 mm
Équipement
- Coupure de la pression
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'appareils et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage dans le processus de fabrication
- Nettoyage d'installations de production