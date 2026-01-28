Het belangrijkste voordeel van de nieuwe "staande" klasse van warmwaterhogedrukreinigers is het horizontale machineconcept. Dit zorgt voor een laag gewicht en compacte afmetingen, waardoor ze probleemloos kunnen worden geladen en getransporteerd. Ze kunnen ook in verticale positie worden vervoerd in een stationwagen. Dankzij hun compacte vormgeving nemen deze apparaten een minimum aan opbergruimte in wanneer ze niet worden gebruikt. De grote wielen en ergonomische duw-/trekbeugel zorgen voor een uitstekende wendbaarheid en mobiliteit, zelfs op moeilijk terrein. De axiale hogedrukpomp is uitgerust met drie plunjers uit gehard roestvrij staal en een messing cilinderkop. Een drukschakelaar schakelt de machine automatisch uit wanneer het handspuitpistool gesloten is. Dit verlicht de druk op de componenten en verlengt hun levensduur. De hogedrukpomp, de ventilator van de brander ende verwarmingsoliepomp worden aangedreven door een elektromotor en vormen samen een aandrijfmodule. Dit principe zorgt niet alleen voor een heel compact samenstel en hoge opbrengst, maar maakt de apparaten ook bijzonder betrouwbaar. De kenmerken van de beproefde boilertechnologie van Kärcher zijn hoge prestaties op een beperkte plaats en volledige naleving van de wettelijke emissienormen. Eenfasig apparaat met tweepolige, luchtgekoelde elektromotor. Axiaalpomp met drie plunjers uit gehard roestvrij staal. Reinigingsmiddeldosering bij lage druk.