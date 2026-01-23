Nettoyeurs haute pression HDS 5/15 U
Notre nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 5/15 U s'illustre par son design vertical extrêmement compact et ergonomique, ainsi que par ses performances exceptionnelles.
Doté d’un bouton de commande unique, la manipulation de l’HDS 5/15 U est particulièrement simple grâce à 3 niveaux d’utilisation : On / Froid / Chaud. Un réservoir à fuel facile d’accès, une crépine à détergents et un espace de rangement pour la lance, le flexible, le câble, les buses en font un appareil particulièrement simple et rapide à installer. L’HDS 5/15 U dispose du nouveau brûleur haut rendement. Il garantit une consommation réduite de fioul et diminue les émissions de gaz, dépassant les critères des normes européennes, de plus en plus restrictives dans le domaine. Un capteur de température des gaz de combustion permet de déclencher l’arrêt automatique de l'appareil, si elle est trop élevée. De qualité professionnelle, il dispose d’une pompe axiale à 3 pistons et d’une culasse en laiton. Son filtre fin à eau évite l’encrassement de la pompe. Son design vertical et ses grandes roues facilitent le transport à l’horizontale comme à la verticale tout en évitant les fuites de fioul. La poignée intégrée et l’aide au basculement lui permettent de franchir les obstacles facilement.
Caractéristiques et avantages
Conception verticale innovanteFranchissement d'obstacles ou de marches d'escaliers sans efforts. Des grandes roues pour des surfaces irrégulières.
Filtre fin à eauUne protection efficace de la pompe haute pression contre l'encrassement. Aisément démontable de l'extérieur.
Conception compacteRangement et transport sans encombrer. Une pompe et un réservoir à carburant protégés contre les fuites en cas de transport en position couchée. Idéal pour les petits véhicules de services.
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock
- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|450
|Pression de service (bar/MPa)
|150 / 15
|Température (°C)
|max. 80
|Puissance de raccordement (kW)
|2,7
|Consommation de mazout à charge maximale (kg/h)
|2,4
|Réservoir à carburant (l)
|6,5
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|78
|Poids emballage inclus (kg)
|86,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|618 x 618 x 994
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Lance d'arrosage: 840 mm
Équipement
- Coupure de la pression
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'appareils et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage dans le processus de fabrication
- Nettoyage d'installations de production
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HDS 5/15 U
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.