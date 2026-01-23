Het belangrijkste voordeel van de nieuwe "Upright"-klasse van warmwater hogedrukreinigers is het horizontale machine-concept. Dit zorgt voor een licht gewicht, compacte afmetingen en een groot gemak om deze toestellen te laden of te transporteren. Ze gaan ook gemakkelijk in een stationcar in verticale positie om van de éne naar de andere locatie te worden verplaatst. Dankzij hun compact formaat nemen deze toestellen zeer weinig plaats in om ze te stockeren wanneer ze niet in gebruik zijn. Zowel de grote wielen als de ergonomisch gevormde duwbeugel garanderen een uitstekende manoeuvreerbaarheid en mobiliteit, zelfs op een lastige ondergrond. De axiaal hogedrukpomp is voorzien van drie plunjers in gehard roestvrij staal en een messing cilinderkop. Een drukschakelaar zorgt ervoor dat het toestel automatisch wordt uitgeschakeld als het pistool gesloten is. Dit verlicht de belastingop de onderdelen en verlengt hun serviceduur. De hogedrukpomp, de branderventilator en de stookoliepomp worden aangedreven door een electromotor en zijn zodanig gecombineerd dat ze een aandrijvingsmodule vormen. Dit principe zorgt niet alleen voor een zeer compacte assemblage en een hoog uitgangsvermogen, het maakt deze toestellen tevens zeer betrouwbaar. Kenmerkend voor de beproefde Kärcher boiler-technologie is het grote vermogen op een minimale plaats, terwijl deze toch de wettelijk vastgelegde emissiegrens volledig naleeft. Éénfasig toestel met een luchtgekoelde tweepolige elektromotor. Axiaalpomp met drie plunjers uit gehard roestvrij staal. Aanbrengen van reinigingsmiddelen onder lage druk.