Hogedrukreiniger HDS 5/15 U
Warmwater hogedrukreiniger uit de instapklasse aan competitieve prijs. Dit innovatief "Upright"-model garandeert een goede mobiliteit en een uitstekende ergonomie. Zeer gebruiksvriendelijk dankzij zijn éénknopsbediening en zijn geïntegreerde slang- en toebehorenopberging.
Het belangrijkste voordeel van de nieuwe "Upright"-klasse van warmwater hogedrukreinigers is het horizontale machine-concept. Dit zorgt voor een licht gewicht, compacte afmetingen en een groot gemak om deze toestellen te laden of te transporteren. Ze gaan ook gemakkelijk in een stationcar in verticale positie om van de éne naar de andere locatie te worden verplaatst. Dankzij hun compact formaat nemen deze toestellen zeer weinig plaats in om ze te stockeren wanneer ze niet in gebruik zijn. Zowel de grote wielen als de ergonomisch gevormde duwbeugel garanderen een uitstekende manoeuvreerbaarheid en mobiliteit, zelfs op een lastige ondergrond. De axiaal hogedrukpomp is voorzien van drie plunjers in gehard roestvrij staal en een messing cilinderkop. Een drukschakelaar zorgt ervoor dat het toestel automatisch wordt uitgeschakeld als het pistool gesloten is. Dit verlicht de belastingop de onderdelen en verlengt hun serviceduur. De hogedrukpomp, de branderventilator en de stookoliepomp worden aangedreven door een electromotor en zijn zodanig gecombineerd dat ze een aandrijvingsmodule vormen. Dit principe zorgt niet alleen voor een zeer compacte assemblage en een hoog uitgangsvermogen, het maakt deze toestellen tevens zeer betrouwbaar. Kenmerkend voor de beproefde Kärcher boiler-technologie is het grote vermogen op een minimale plaats, terwijl deze toch de wettelijk vastgelegde emissiegrens volledig naleeft. Éénfasig toestel met een luchtgekoelde tweepolige elektromotor. Axiaalpomp met drie plunjers uit gehard roestvrij staal. Aanbrengen van reinigingsmiddelen onder lage druk.
Kenmerken en voordelen
Innovatief Upright-designGemakkelijk te vervoeren over terrassen of traptreden. Grote wielen geschikt voor een losse ondergrond.
WaterfijnfilterBetrouwbare bescherming van de hogedrukpomp tegen verontreinigingen. Van buiten af moeiteloos uitneembaar.
Compacte constructieRuimtebesparend opbergen en vervoeren. Pomp die niet morst en brandstofreservoir voor liggend vervoer. Ook ideaal voor kleinere servicevoertuigen.
Spaart tijd en moeite: dankzij het EASY!Force hogedrukspuitpistool en de EASY!Lock snelkopppelingen.
- Eindelijk een moeiteloze bediening: dankzij het EASY!Force hogedrukpistool.
- EASY!Lock snelkoppelingen: duurzaam en robuust. En vijf maal sneller dan schroeven.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|450
|Werkdruk (bar/MPa)
|150 / 15
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Vermogen (kW)
|2,7
|Verbruik stookolie volle belasting / eco!efficiency (kg/u)
|2,4
|Brandstoftank (l)
|6,5
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|78
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|86,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|618 x 618 x 994
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Sproeilans: 840 mm
Uitvoering
- Drukuitschakeling
Toepassingen
- Reiniging van voertuigen
- Reiniging van uitrusting en machines
- Reiniging van de werkplaats
- Reiniging van buitenterreinen
- Reiniging van tankstations
- Gevelreiniging
- Reiniging van zwembaden
- Reiniging van sportfaciliteiten
- Reiniging tijdens het productieproces
- Reiniging van productiesystemen
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HDS 5/15 U
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.