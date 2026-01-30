Le nettoyeur haute pression à eau chaude compacte, léger et polyvalent HD 6/13 C offre une mobilité excellente et convient à une utilisation aussi bien verticale que horizontale. La machine est équipée d'un dispositif de rangement sophistiqué pour les accessoires et d'une culasse en laiton et d'une décompression automatique qui garantissent une longue durée de service. Elle impressionne en même temps avec ses grandes innovations qui augmentent encore le confort de l'opérateur à long terme en garantissant une opération sans effort et une mise en route et un démontage rapides. Le pistolet EASY!Force utilise l’effet de recul de la haute pression, en réduisant ainsi la force de maintien pour l’opérateur jusqu’à zéro, tandis que le système de connexion rapide EASY!Lock permet de réduire considérablement la durée de la mise en route : c’est 5 fois plus vite que les systèmes de fils traditionne ls, mais au même moment toujours durable et robuste. Bref, un paquet d'équipement pratique pour des résultats de nettoyage excellents, permettant un degré élevé de confort et une longue durée de vie.