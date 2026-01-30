Hogedrukreiniger HD 6/13 C
De HD 6/13 C koudwater hogedrukreiniger voor zowel verticale als horizontale bediening. Met opbergvak voor het toebehoren, messing cilinderkop en automatische drukontlasting.
De compacte, lichte en veelzijdige koudwater hogedrukreiniger HD 6/13 C blinkt uit door zijn uitstekende mobiliteit en is geschikt voor zowel verticaal als horizontaal gebruik. Het toestel is uitgerust met een geavanceerde toebehorenopberging en is ontworpen voor een lange gebruiksduur dankzij zijn messing cilinderkop en zijn automatische drukontlasting.
Kenmerken en voordelen
Spaart tijd en moeite: dankzij het EASY!Force hogedrukspuitpistool en de EASY!Lock snelkopppelingen.Eindelijk een moeiteloze bediening: dankzij het EASY!Force hogedrukpistool. EASY!Lock snelkoppelingen: duurzaam en robuust. En vijf maal sneller dan schroeven.
DraagbaarheidGemakkelijk in- en uitladen en eenvoudig vervoer dankzij geïntegreerde handgreep aan voorzijde van het apparaat. Inschuifbare duwbeugel door indrukken van een knop. Compacte constructie.
FlexibiliteitKan zowel staand als liggend worden gebruikt. Bij liggend gebruik rusten de wielen niet op de grond. Daardoor biedt het apparaat maximale stabiliteit. Aparte parkeer- en vervoerstand voor de spuitinstallatie.
Kwaliteit
- De automatische drukontlasting beschermt de componenten en verlengt de levensduur.
- Hoogwaardige messing cilinderkop.
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Opbergvak voor toebehoren
- Schroefkoppeling (M 18 × 1,5) voor het opbergen van een oppervlaktereiniger op het apparaat.
- Praktische opbergvakken voor de drievoudige en de roterende sproeier.
- Rubberen band om de hogedrukslang te bevestigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|590
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar/MPa)
|130 / 13
|Max. druk (bar/MPa)
|190 / 19
|Vermogen (kW)
|2,9
|Stroomkabel (m)
|5
|Sproeiergrootte (mm)
|38
|Watertoevoer
|3/4″
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|25,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|28
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|380 x 360 x 930
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Specificaties hogedrukslang: DN 6, 200 bar
- Sproeilans: 840 mm
Uitvoering
- Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
- Drukuitschakeling
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 6/13 C
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.