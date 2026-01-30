Le HD 10/15-4 Cage Food est le nettoyeur haute pression eau froide idéal pour satisfaire les exigences les plus élevées de l’industrie alimentaire. Avec son châssis en inox, le HD 10/15-4 Cage Food répond aux normes d’hygiène les plus rigoureuses. Doté d’une pompe de gavage, il peut fonctionner avec une température d’alimentation jusqu’à 85°C pour éliminer rapidement et efficacement la saleté et les dépôts. Il dispose également de 2 bacs à détergent de 5 litres chacun, indispensables pour le nettoyage et la désinfection des zones alimentaires. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués. La connexion EASY!Lock permet de connecter les accessoires plus rapidement en garantissant fiabilité et sécurité. Equipée d’une valve en céramique, la poignée-pistolet EASY!Force est conçue pour durer 5 fois plus longtemps.