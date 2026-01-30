Nettoyeurs haute pression HD 10/15-4 Cage Food

Le nettoyeur haute pression eau froide HD 10/15-4 Cage Food est spécialement conçu pour une utilisation dans l’industrie alimentaire. Ce nettoyeur s’adresse aux professionnels.

Le HD 10/15-4 Cage Food est le nettoyeur haute pression eau froide idéal pour satisfaire les exigences les plus élevées de l’industrie alimentaire. Avec son châssis en inox, le HD 10/15-4 Cage Food répond aux normes d’hygiène les plus rigoureuses. Doté d’une pompe de gavage, il peut fonctionner avec une température d’alimentation jusqu’à 85°C pour éliminer rapidement et efficacement la saleté et les dépôts. Il dispose également de 2 bacs à détergent de 5 litres chacun, indispensables pour le nettoyage et la désinfection des zones alimentaires. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués. La connexion EASY!Lock permet de connecter les accessoires plus rapidement en garantissant fiabilité et sécurité. Equipée d’une valve en céramique, la poignée-pistolet EASY!Force est conçue pour durer 5 fois plus longtemps.

Caractéristiques et avantages
Nettoyeurs haute pression HD 10/15-4 Cage Food: Conforme aux exigences d'hygiène les plus rigoureuses.
Modèle en inox. Toutes les pièces en contact avec l'eau étant de qualité alimentaire.
Nettoyeurs haute pression HD 10/15-4 Cage Food: Nettoyage particulièrement efficace.
Pompe de gavage pour température de l'eau d'alimentation jusqu'à 85 °C. Avec le détergent RM 734 à base de chlore.
Nettoyeurs haute pression HD 10/15-4 Cage Food: Répond aux exigences hygiéniques
Flexible HP de qualité alimentaire, non tachant.
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock
  • Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
  • Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 3
Tension (V) 400
Fréquence (Hz) 50
Débit (l/h) 440 - 990
Température d'admission (°C) max. 85
Pression de service (bar/MPa) 20 - 145 / 2 - 14,5
Pression max. (bar/MPa) 175 / 17,5
Puissance de raccordement (kW) 6,4
Couleur anthracite
Poids (avec accessoire) (kg) 78,4
Poids emballage inclus (kg) 86,8
Dimensions (L × l × h) (mm) 650 x 521 x 1100

Inclus dans la livraison

  • Poignée-pistolet: EASY!Force Food
  • Longueur flexible haute pression: 10 m
  • Type de flexible haute pression: Qualité alimentaire
  • Spécification flexible haute pression: DN 8, 400 bars
  • Tuyau de pulvérisation en acier inoxydable: 1050 mm
  • Powerbuse
  • Servo Control

Équipement

  • Fonction de dosage de détergent: 5 L
  • Coupure de la pression
  • Construction fermée à cadre tubulaire avec étrier intégré pour le chargement par grue
