Hogedrukreiniger HD 10/15-4 Cage Food
De hogedrukreiniger HD 10/15-4 Cage Food heeft een werkdruk van 150 bar. Alle onderdelen die in contact komen met water zijn voedselveilig. Dit maakt hem ideaal voor gebruik in de voedingsindustrie.
Met een warmwaterbestendigheid van 85°C en hoge prestatiewaarden is onze onverwarmde HD 10/15-4 Cage Food hogedrukreiniger ideaal voor gebruik in de commerciële levensmiddelenindustrie. Het duurzame frame is gemaakt van roestvrij staal. De drukslang en de wielen zijn gemaakt van een niet-markerend materiaal. Alle onderdelen die in contact komen met water zijn voedselveilig. Of het nu gaat om keukens, koelhuizen of magazijnen: de machine voldoet gemakkelijk aan alle strenge hygiënevoorschriften. Hij maakt ook indruk met innovatieve technologie. Het innovatieve EASY!Force HD spuitpistool maakt gebruik van de terugslagkracht van de hogedrukstraal, waardoor de houdkracht voor de bediener tot nul wordt gereduceerd en een lange periode van moeiteloos werken mogelijk is. Met de nieuwe gepatenteerde EASY!Lock snelsluitingen kan het op- en afbouwen in een handomdraai gebeuren - vijf keer sneller in vergelijking met conventionele schroefverbindingen - hoewel ze net zo duurzaam zijn.
Kenmerken en voordelen
Voor de allerhoogste eisen aan hygiëneUitvoering in corrosiebeschermd roestvrij staal. Alle watervoerende delen van speciaal messing dat geschikt is voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.
Bijzonder doeltreffende reinigingTot 85 °C aanvoertemperatuur door voordrukpomp. Toegestaan voor chloorhoudend reinigingsmiddel RM 734.
Verplichtingen i.v.m. hygiëneNiet-afgevend en gemakkelijk te manoeuvreren. Niet-afgevende hogedrukslang geschikt voor levensmiddelenindustrie.
Spaart tijd en moeite: dankzij het EASY!Force hogedrukspuitpistool en de EASY!Lock snelkopppelingen.
- Eindelijk een moeiteloze bediening: dankzij het EASY!Force hogedrukpistool.
- EASY!Lock snelkoppelingen: duurzaam en robuust. En vijf maal sneller dan schroeven.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|440 - 990
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 85
|Werkdruk (bar/MPa)
|20 - 145 / 2 - 14,5
|Max. druk (bar/MPa)
|175 / 17,5
|Vermogen (kW)
|6,4
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|78,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|86,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|650 x 521 x 1100
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Food (voeding)
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Uitvoering voor de levensmiddelenindustrie
- Specificaties hogedrukslang: DN 8, 400 bar
- Roestvrij stalen spuitlans: 1050 mm
- Powersproeier
- Servo Control
Uitvoering
- Reinigingsmiddelfunctie: 5 l
- Drukuitschakeling
- Gesloten buizenframe met geïntegreerde beugel voor kraanverlading
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 10/15-4 Cage Food
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.