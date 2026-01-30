Met een warmwaterbestendigheid van 85°C en hoge prestatiewaarden is onze onverwarmde HD 10/15-4 Cage Food hogedrukreiniger ideaal voor gebruik in de commerciële levensmiddelenindustrie. Het duurzame frame is gemaakt van roestvrij staal. De drukslang en de wielen zijn gemaakt van een niet-markerend materiaal. Alle onderdelen die in contact komen met water zijn voedselveilig. Of het nu gaat om keukens, koelhuizen of magazijnen: de machine voldoet gemakkelijk aan alle strenge hygiënevoorschriften. Hij maakt ook indruk met innovatieve technologie. Het innovatieve EASY!Force HD spuitpistool maakt gebruik van de terugslagkracht van de hogedrukstraal, waardoor de houdkracht voor de bediener tot nul wordt gereduceerd en een lange periode van moeiteloos werken mogelijk is. Met de nieuwe gepatenteerde EASY!Lock snelsluitingen kan het op- en afbouwen in een handomdraai gebeuren - vijf keer sneller in vergelijking met conventionele schroefverbindingen - hoewel ze net zo duurzaam zijn.