Répondant aux normes Atex, ce nettoyeur haute pression à eau froide triphasé et ses accessoires ont été spécialement conçus pour fonctionner en atmosphère explosive. Robuste et fiable, il est équipé d’un moteur 1400 tr/mn et d’un châssis tubulaire protégeant moteur et pompe contre les chocs. Il dispose du rangement du flexible intégré et d’un point d’ancrage pour engin de levage. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués. La connexion EASY!Lock permet de connecter les accessoires plus rapidement en garantissant fiabilité et sécurité. Equipée d’une valve en céramique, la poignée-pistolet EASY!Force est conçue pour durer 5 fois plus longtemps.