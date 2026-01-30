Hogedrukreiniger HD 10/16-4 Cage Ex

Mogelijk explosieve gebieden, "ATEX-zones", stellen bijzondere eisen aan onderdelen en materialen. Onze HD 10/16-4 Cage Ex hogedrukreiniger voldoet aan deze eisen en in zijn explosieveilige uitvoering aan alle strenge veiligheidsvoorschriften. Met een werkdruk van 160 bar en een wateropbrengst van ongeveer 1.000 liter per uur is de machine ontworpen voor diverse reinigingswerkzaamheden. Bovendien bevat de machine uitstekende technische innovaties die de reiniging moeiteloos laten verlopen en de bediening naar een nieuw niveau tillen: het EASY!Force hogedrukpistool en de EASY!Lock-snelsluitingen. Terwijl het EASY!Force hogedrukpistool gebruik maakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht tot nul te reduceren, maken de EASY!Lock snelsluitingen het mogelijk om vijf keer sneller te werken dan met conventionele schroefverbindingen, zonder verlies van stevigheid of lange levensduur. De HD 10/16-4 Cage Ex combineert maximale veiligheid met uitstekende reinigingsprestaties en duurzame technologie.