Hogedrukreiniger HD 10/16-4 Cage Ex
De nieuwe, explosie-beveiligde hogedrukreiniger HD 10/16-4 Cage Ex is speciaal ontworpen voor gebruik in ATEX-zones. Werkdruk van 160 bar en wateropbrengst van 1.000 l/u.
Mogelijk explosieve gebieden, "ATEX-zones", stellen bijzondere eisen aan onderdelen en materialen. Onze HD 10/16-4 Cage Ex hogedrukreiniger voldoet aan deze eisen en in zijn explosieveilige uitvoering aan alle strenge veiligheidsvoorschriften. Met een werkdruk van 160 bar en een wateropbrengst van ongeveer 1.000 liter per uur is de machine ontworpen voor diverse reinigingswerkzaamheden. Bovendien bevat de machine uitstekende technische innovaties die de reiniging moeiteloos laten verlopen en de bediening naar een nieuw niveau tillen: het EASY!Force hogedrukpistool en de EASY!Lock-snelsluitingen. Terwijl het EASY!Force hogedrukpistool gebruik maakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht tot nul te reduceren, maken de EASY!Lock snelsluitingen het mogelijk om vijf keer sneller te werken dan met conventionele schroefverbindingen, zonder verlies van stevigheid of lange levensduur. De HD 10/16-4 Cage Ex combineert maximale veiligheid met uitstekende reinigingsprestaties en duurzame technologie.
Kenmerken en voordelen
Cage-frame met poedercoating, elektrisch geleidendRobuust frame uit stalen buizen. Met geïntegreerd hijsoog voor hijskraan. Beveiliging van het apparaat tegen beschadiging.
Explosieveilige uitrustingGeleidende rubberen banden. Oppervlaktetemperatuur steeds onder 200 °C.
Sterk en met een lange levensduur4-polige, langzaam lopende, luchtgekoelde elektromotor Robuuste messing cilinderkop en keramische zuigers. Betrouwbaar en met een lange levensduur: De heavy-duty-krukaspomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk.
Bedrijfszekerheid
- Het schoonwaterfilter beschermt de onderdelen en kan zonder gereedschap worden uitgenomen en gereinigd.
- Beveiliging van de pomp tegen droogloop
- Opzuigsysteem voor reinigingsmiddelen voor hardnekkig vuil.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|1000
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|50
|Werkdruk (bar/MPa)
|160 / 16
|Max. druk (bar/MPa)
|220 / 22
|Vermogen (kW)
|5,5
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|122,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|131,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|980 x 720 x 1100
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Ex bescherming
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Specificaties hogedrukslang: DN 8, 400 bar
- Roestvrij stalen spuitlans: 1050 mm
- Edelstahl-Strahlrohr, leitfähig: 1050 mm
- Powersproeier
- Hogedruklans
Uitvoering
- Drukuitschakeling
- Atex Zone
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 10/16-4 Cage Ex
