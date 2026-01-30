Nettoyeurs haute pression HD 7/10 CXF
Nettoyeur HP non chauffé pour un emploi professionnel polyvalent dans l'agroalimentaire. Un appareil de pointe de la classe compacte doté d'une régulation continue de la pression et du débit d'eau.
Avec un moteur triphasé d'une excellente longévité, ce nettoyeur HP non chauffé représente l'appareil haut de gamme de la classe compacte à destination du client professionnel. Réalisé en version debout, le HD 7/10 CXF brille par sa mobilité, ses dimensions compactes et sa convivialité. Grâce aux possibilités de rangement et au tambour-enrouleur intégré, les accessoires sont toujours rangés en toute sécurité et à portée de main. L'habillage intégral en plastique résistante aux impacts, qui protège la pompe HP et le moteur contre l'endommagement et l'encrassement, compte parmi les équipements Kärcher éprouvés. Le dos de l'appareil intègre un range-câble (avec fixation de la fiche) et une case à buses pratiques. Régulation du débit d'eau et de la pression de service grâce au servo control directement sur la poignée-pistolet. La buse triple comprise dans la livraison garantit une régulationrapide et confortable du jet. Choisissez entre jet crayon HP, jet plat HP (25°) et jet plat BP (40°). Le jet plat BP (40°) est utilisé pour appliquer le détergent. Le doseur de détergent permet d'ajouter le détergent en continu au jet HP. L'indicateur de niveau d'huile permet de contrôler le réservoir d'huile grand volume nécessaire pour un graissage suffisant. La pompe axiale à 3 pistons céramiques et la tête de cylindre en laiton garantissent une grande longévité et une bonne insensibilité aux perturbations. Cette pompe novatrice se caractérise par son entrée d'eau et sa sortie HP en laiton pour une excellente résistance à la rupture et à la corrosion.
Caractéristiques et avantages
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock
- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.
Répond aux exigences hygiéniques
- Tambour-enrouleur intégré avec flexible pour des applications alimentaires et des roues grises robustes.
- Température d'adduction d'eau jusqu'à 80°C
- Des roues grises résistantes à l'abrasion.
Système de détergent pratique
- Système d'aspiration du détergent pour la salissure tenace.
- Le système de mousse "Inno Foam Set" à haute pression peut être utilisé si nécessaire.
Servo Control
- Un nettoyage doux des surfaces sensibles.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|250 - 700
|Température d'admission (°C)
|80
|Pression de service (bar/MPa)
|10 - 100 / 1 - 10
|Pression max. (bar/MPa)
|120 / 12
|Puissance de raccordement (kW)
|3
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|36,5
|Poids emballage inclus (kg)
|39
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|360 x 400 x 925
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Food
- Longueur flexible haute pression: 15 m
- Type de flexible haute pression: Qualité alimentaire
- Tuyau de pulvérisation en acier inoxydable: 840 mm
- Servo Control
Équipement
- Enrouleur de flexible haute pression intégré
- Fonction de dosage de détergent: Aspiration
- Coupure de la pression
- Réglage continu de la pression et du débit d'eau
