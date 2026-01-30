Avec un moteur triphasé d'une excellente longévité, ce nettoyeur HP non chauffé représente l'appareil haut de gamme de la classe compacte à destination du client professionnel. Réalisé en version debout, le HD 7/10 CXF brille par sa mobilité, ses dimensions compactes et sa convivialité. Grâce aux possibilités de rangement et au tambour-enrouleur intégré, les accessoires sont toujours rangés en toute sécurité et à portée de main. L'habillage intégral en plastique résistante aux impacts, qui protège la pompe HP et le moteur contre l'endommagement et l'encrassement, compte parmi les équipements Kärcher éprouvés. Le dos de l'appareil intègre un range-câble (avec fixation de la fiche) et une case à buses pratiques. Régulation du débit d'eau et de la pression de service grâce au servo control directement sur la poignée-pistolet. La buse triple comprise dans la livraison garantit une régulationrapide et confortable du jet. Choisissez entre jet crayon HP, jet plat HP (25°) et jet plat BP (40°). Le jet plat BP (40°) est utilisé pour appliquer le détergent. Le doseur de détergent permet d'ajouter le détergent en continu au jet HP. L'indicateur de niveau d'huile permet de contrôler le réservoir d'huile grand volume nécessaire pour un graissage suffisant. La pompe axiale à 3 pistons céramiques et la tête de cylindre en laiton garantissent une grande longévité et une bonne insensibilité aux perturbations. Cette pompe novatrice se caractérise par son entrée d'eau et sa sortie HP en laiton pour une excellente résistance à la rupture et à la corrosion.