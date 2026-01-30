Hogedrukreiniger HD 7/10 CXF

Specifiek ontwikkeld voor de commerciële voedingsindustrie: de onverwarmde HD 7/10 CXF hogedrukreiniger. Met een hoogwaardige uitrusting heeft het topmodel in de Compact-klasse een rechtopstaande en bijzonder robuuste bouwstijl en overtuigt door een hoge mate aan mobiliteit, eenvoudige bediening en de lange levensduur van de afzonderlijke componenten. Met het EASY!Force hogedrukpistool, dat gebruik maakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht voor de bestuurder tot nul te reduceren, en de EASY!Lock snelsluitingen, die het op- en afbouwen van de machine vijf keer sneller maken dan bij conventionele schroefverbindingen, is de machine zeer handig in het gebruik. Extra functies die het werk nog gemakkelijker maken voor de gebruiker zijn onder andere Servo Control voor een oneindige waterstroom en drukregeling direct op het spuitpistool en de drievoudige sproeier voor een snelle aanpassing van de spuitstraal. Dankzij het doseerventiel voor reinigingsmiddelen kunnen reinigingsmiddelen worden toegevoegd aan de hogedrukspuit in het lage drukbereik. Een reeks nuttige details, zoals de royale opbergmogelijkheden voor accessoires, kabelopberging, een sproeierruimte en een ingebouwde slanghaspel ronden het complete pakket af.