Hogedrukreiniger HD 7/10 CXF
Onverwarmde, compacte hogedrukreiniger HD 7/10 CXF. Ontworpen voor een universeel gebruik in de commerciële voedingsindustrie en uitgerust met Servo Control en ingebouwde slanghaspel.
Specifiek ontwikkeld voor de commerciële voedingsindustrie: de onverwarmde HD 7/10 CXF hogedrukreiniger. Met een hoogwaardige uitrusting heeft het topmodel in de Compact-klasse een rechtopstaande en bijzonder robuuste bouwstijl en overtuigt door een hoge mate aan mobiliteit, eenvoudige bediening en de lange levensduur van de afzonderlijke componenten. Met het EASY!Force hogedrukpistool, dat gebruik maakt van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht voor de bestuurder tot nul te reduceren, en de EASY!Lock snelsluitingen, die het op- en afbouwen van de machine vijf keer sneller maken dan bij conventionele schroefverbindingen, is de machine zeer handig in het gebruik. Extra functies die het werk nog gemakkelijker maken voor de gebruiker zijn onder andere Servo Control voor een oneindige waterstroom en drukregeling direct op het spuitpistool en de drievoudige sproeier voor een snelle aanpassing van de spuitstraal. Dankzij het doseerventiel voor reinigingsmiddelen kunnen reinigingsmiddelen worden toegevoegd aan de hogedrukspuit in het lage drukbereik. Een reeks nuttige details, zoals de royale opbergmogelijkheden voor accessoires, kabelopberging, een sproeierruimte en een ingebouwde slanghaspel ronden het complete pakket af.
Kenmerken en voordelen
Spaart tijd en moeite: dankzij het EASY!Force hogedrukspuitpistool en de EASY!Lock snelkopppelingen.
- Eindelijk een moeiteloze bediening: dankzij het EASY!Force hogedrukpistool.
- EASY!Lock snelkoppelingen: duurzaam en robuust. En vijf maal sneller dan schroeven.
Verplichtingen i.v.m. hygiëne
- Geïntegreerde slanghaspel met slang geschikt voor levensmiddelen en robuuste, grijze wielen.
- Watertoevoertemperatuur tot 80 °C.
- Slijtvaste grijze wielen.
Praktisch reinigingsmiddelsysteem
- Opzuigsysteem voor reinigingsmiddelen voor hardnekkig vuil.
- De hogedrukschuimset "Inno Foam Set" kan waar nodig gebruikt worden.
Servo Control
- Zachte reiniging van gevoelige oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|250 - 700
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|80
|Werkdruk (bar/MPa)
|10 - 100 / 1 - 10
|Max. druk (bar/MPa)
|120 / 12
|Vermogen (kW)
|3
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|36,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|39
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|360 x 400 x 925
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: EASY!Force Food (voeding)
- Lengte hogedrukslang: 15 m
- Type hogedrukslang: Uitvoering voor de levensmiddelenindustrie
- Roestvrij stalen spuitlans: 840 mm
- Servo Control
Uitvoering
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
- Drukuitschakeling
- Traploze regeling van druk en waterhoeveelheid
Videos
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 7/10 CXF
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.