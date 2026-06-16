Le nettoyeur haute pression à eau froide stationnaire HD 10/21-4 S St. Classic est la parfaite association entre une utilisation, une maintenance et une installation du cadre acier au mur ou au sol en toute facilité et une puissance maximale lors du nettoyage. De plus, l'appareil dispose d'une puissance du moteur de 8 kW pour développer jusqu'à 210 bar de pression de service et fournit un débit de rinçage de 1 000 litres par heure. Sous le cadre acier très robuste, on trouve la puissante pompe à vilebrequin facile à régler et munie d'une culasse en laiton haut de gamme ainsi que le moteur à 4 pôles, à faible vitesse, avec coupure automatique et refroidissement à l'air et à l'eau. Ainsi, un fonctionnement prolongé, durable et très fiable est garanti à tout moment. En outre, un filtre à eau facile à nettoyer protège la pompe de façon fiable des contaminations. Complété par un vaste équipement de série avec pistolet, lance, flexible haute pression de 10 mètres et Powerbuse – tous munis des attaches rapides EASY!Lock innovantes pour un maniement pratique et rapide – le HD 10/21-4 S Classic est le choix idéal pour les conditions de travail difficiles.