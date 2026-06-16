Nettoyeurs haute pression HD 10/21-4 S ST Classic
Facile à manier à tous les égards, très performant et robuste : le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/21-4 S St. Classic pour une utilisation continue stationnaire en conditions difficiles.
Le nettoyeur haute pression à eau froide stationnaire HD 10/21-4 S St. Classic est la parfaite association entre une utilisation, une maintenance et une installation du cadre acier au mur ou au sol en toute facilité et une puissance maximale lors du nettoyage. De plus, l'appareil dispose d'une puissance du moteur de 8 kW pour développer jusqu'à 210 bar de pression de service et fournit un débit de rinçage de 1 000 litres par heure. Sous le cadre acier très robuste, on trouve la puissante pompe à vilebrequin facile à régler et munie d'une culasse en laiton haut de gamme ainsi que le moteur à 4 pôles, à faible vitesse, avec coupure automatique et refroidissement à l'air et à l'eau. Ainsi, un fonctionnement prolongé, durable et très fiable est garanti à tout moment. En outre, un filtre à eau facile à nettoyer protège la pompe de façon fiable des contaminations. Complété par un vaste équipement de série avec pistolet, lance, flexible haute pression de 10 mètres et Powerbuse – tous munis des attaches rapides EASY!Lock innovantes pour un maniement pratique et rapide – le HD 10/21-4 S Classic est le choix idéal pour les conditions de travail difficiles.
Caractéristiques et avantages
Pompe à vilebrequin performante et robuste avec culasse en laiton et pistons à gaines en céramiquePuissance élevée et efficacité élevée. Longue durée de vie et faibles frais de maintenance. Avec fonction d'aspiration et jusqu'à 60 °C de température de l'eau.
Conception robuste stationnaireUn châssis tubulaire en acier robuste protège l’appareil de manière sûre contre les dommages. Robuste châssis en acier tubulaire protège tous les composants. Possibilités de rangement intégrées pour les accessoires.
Accessoires Classic avec raccords EASY!LockMontage et démontage rapides ainsi que changement d'accessoire simple. Accessoires robustes et durables. Facile à utiliser
Concept de machine convivial
- Grand filtre à eau pour protéger la pompe.
- La pression et la quantité d'eau se règlent directement sur la pompe.
- Le niveau de remplissage et la qualité de l'huile sont faciles à contrôler à l'aide du verre-regard et de la jauge.
Moteur à 4 pôles, à faible vitesse, refroidi à l'eau et à l'air
- Composants de haute qualité Kärcher garantissent une longue durée de vie.
- Pour des performances élevées et de faibles frais de maintenance.
- Construit pour durer, extrêmement fiable.
Utilisation intuitive et entretien simple
- Le filtre à eau intégré peut être démonté sans outils et nettoyé.
- Bonne accessibilité pour un entretien facilité et une maintenance sans problème.
- Fonctionnement simple.
Très flexible
- La vaste gamme d'accessoires offre des solutions de nettoyage ergonomiques et économiques pour de nombreuses applications.
- Installation simple et rapide
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|376 - 424
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|500 - 1000
|Température d'admission (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|50 - 210
|Pression max. (bar)
|270
|Puissance de raccordement (kW)
|8
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Taille de buse
|050
|Arrivée d'eau
|1″
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|50,2
|Poids emballage inclus (kg)
|55,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|720 x 522 x 418
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Spécification flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance d'arrosage: 840 mm
- Powerbuse
Équipement
- Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique
- Moteur à courant triphasé 4 pôles avec refroidissement à air et à eau
- Coupure de la pression
- Filtre fin à eau intégré
- Voyant de niveau d'huile
- Entrée d'eau en laiton
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
- Idéal pour les concessions automobiles, les agences de location de véhicules et les stations-services
- Appareil pour le nettoyage dans les secteurs de l'automobile, l'industrie et l'agriculture
- Nettoyage des tracteurs, des machines et des accessoires dans l'agriculture
- Nettoyage à haute pression de machines et d'équipments dans la construction, l'agriculture et les secteurs municipaux
- Pour le nettoyage des ateliers de production, entrepôts et bâtiments logistiques ainsi que des aires de chargement
- Idéal pour une large gamme d'applications dans les secteurs du transport et de la logistique
- Industrie
- Agriculture
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HD 10/21-4 S ST Classic
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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