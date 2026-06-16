De HD 10/21-4 S St. Classic stationaire koudwater hogedrukreiniger biedt de perfecte combinatie van krachtige reiniging met ultra-eenvoudige bediening, onderhoud en installatie van het stalen frame aan de muur of op de vloer. Dit is te danken aan het motorvermogen van de machine, dat 8 kW bedraagt, waardoor een werkdruk tot 210 bar en een uurlijkse doorstroom van 1000 liter mogelijk is. Onder het ultrastevige stalen frame werken de sterke, eenvoudig aan te passen krukaspomp met zijn hoogwaardige messing cilinderkop en de laagtoerige 4-polige motor met automatische uitschakeling en lucht-/waterkoeling hard om consistente, langdurige en betrouwbare werking te garanderen. Bovendien beschermt een eenvoudig te reinigen waterfilter de pomp betrouwbaar tegen vuil. Afgerond met een uitgebreid assortiment accessoires die standaard zijn inbegrepen - pistool, lans, 10-meter hogedrukslang en krachtdop, allemaal voorzien van de innovatieve EASY!Lock snelkoppelingen voor snelheid en gemak - is de HD 10/21-4 S Classic de ideale keuze voor veeleisende werkomstandigheden.