Hogedrukreiniger HD 10/21-4 S ST Classic
Eenvoudig te gebruiken op alle mogelijke manieren, ultrakrachtig en robuust: de HD 10/21-4 S St. Classic koudwater hogedrukreiniger voor zware continue toepassingen in stationaire bediening.
De HD 10/21-4 S St. Classic stationaire koudwater hogedrukreiniger biedt de perfecte combinatie van krachtige reiniging met ultra-eenvoudige bediening, onderhoud en installatie van het stalen frame aan de muur of op de vloer. Dit is te danken aan het motorvermogen van de machine, dat 8 kW bedraagt, waardoor een werkdruk tot 210 bar en een uurlijkse doorstroom van 1000 liter mogelijk is. Onder het ultrastevige stalen frame werken de sterke, eenvoudig aan te passen krukaspomp met zijn hoogwaardige messing cilinderkop en de laagtoerige 4-polige motor met automatische uitschakeling en lucht-/waterkoeling hard om consistente, langdurige en betrouwbare werking te garanderen. Bovendien beschermt een eenvoudig te reinigen waterfilter de pomp betrouwbaar tegen vuil. Afgerond met een uitgebreid assortiment accessoires die standaard zijn inbegrepen - pistool, lans, 10-meter hogedrukslang en krachtdop, allemaal voorzien van de innovatieve EASY!Lock snelkoppelingen voor snelheid en gemak - is de HD 10/21-4 S Classic de ideale keuze voor veeleisende werkomstandigheden.
Kenmerken en voordelen
Krachtige en robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en zuigers met keramische hulzenHoge prestaties en hoog rendement. Lange levensduur en lage onderhoudskosten. Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60 °C.
Robuust, stationair chassisEen robuust stalen buisframe beschermt de machine effectief tegen beschadiging. Een robuust stalen buizenframe beschermt alle componenten. Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires.
Klassieke accessoires met EASY!Lock-aansluitingenSnel op te stellen en in te pakken plus eenvoudig vervangen van accessoires. Robuuste en duurzame accessoires. Gebruiksvriendelijk
Helder machineontwerp
- Groot waterfilter ter bescherming van de pomp.
- Druk en watervolume kunnen op de pomp zelf worden aangepast.
- Het vulniveau en de kwaliteit van de olie kunnen gemakkelijk worden gecontroleerd met het kijkglas en de peilstok.
4-polige motor met laag toerental en lucht-waterkoeling
- Beproefde kwaliteitscomponenten van Kärcher garanderen een lange levensduur.
- Voor hoge prestaties en lage onderhoudskosten.
- Voor een lange levensduur en een hoge betrouwbaarheid.
Intuïtieve bediening en eenvoudig onderhoud
- Geïntegreerd waterfilter kan zonder gereedschap verwijderd en gereinigd worden.
- Goede toegankelijkheid voor eenvoudig onderhoud en service.
- Eenvoudige bediening.
Grote flexibiliteit
- Het uitgebreide aanbod aan toebehoren maakt ergonomische en economischereinigingsoplossingen mogelijk voor allerlei doeleinden.
- Ruime accessoirekeuze voor veel verschillende toepassingen
- Minimale montagestappen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|376 - 424
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 1000
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar)
|50 - 210
|Max. druk (bar)
|270
|Vermogen (kW)
|8
|Stroomkabel (m)
|5
|Sproeiergrootte
|050
|Watertoevoer
|1″
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|50,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|55,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|720 x 522 x 418
Inbegrepen bij levering
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Specificaties hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Sproeilans: 840 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- Krukaspomp met keramische zuigers
- 4-polige krachtstroommotor met lucht- en waterkoeling
- Drukuitschakeling
- Geïntegreerde water fijnfilter
- De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden
- Messing wateringang
Toepassingen
- Reinigen van stallen in de landbouw
- Ideaal voor autodealers, autoverhuurbedrijven en servicestations.
- Voertuig- en machinereiniging in de automobielsector, de industrie en de landbouw.
- Reinigen van tractoren, machines en werktuigen in de landbouw
- Hogedrukreiniging van machines en uitrusting in de bouwsector, landbouw en voor gemeentes.
- Voor de reiniging van zowel productiehallen, magazijnen en logistieke hallen, als laadplaatsen
- Geschikt voor diverse toepassingen in de transport- en logistieke sector.
- Industrie
- Landbouw
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 10/21-4 S ST Classic
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
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