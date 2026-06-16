Conçu pour les utilisations en conditions difficiles, le nettoyeur haute pression à eau froide stationnaire HD 10/25-4 S St Classic de Kärcher s'illustre par un résultat de nettoyage optimal, une utilisation ultra simple et un excellent équipement. Inclus d'usine : pistolet, lance, flexible haute pression de 10 mètres et Powerbuse – tous munis de notre attache rapide EASY!Lock innovante pour un maniement pratique et rapide. L'appareil dispose d'une puissance du moteur de 8,8 kW pour développer jusqu'à 250 bar de pression de service et fournit un débit de rinçage de 1 000 litres par heure. À l'intérieur, la puissante pompe à vilebrequin facile à régler et munie d'une culasse en laiton haut de gamme ainsi que le moteur à 4 pôles, à faible vitesse, avec coupure automatique et refroidissement à l'air et à l'eau, garantissent un fonctionnement prolongé, durable et très fiable. En outre, un filtre à eau facile à nettoyer protège la pompe de façon fiable des contaminations. Les travaux d'entretien et de maintenance de routine nécessaires sur le HD 10/25-4 S St Classic s'effectuent aussi rapidement que le montage de son cadre acier très solide au mur ou au sol.