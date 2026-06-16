Hogedrukreiniger HD 10/25-4 S ST Classic
Eenvoudige montage, bediening, onderhoud en optimale reinigingsresultaten: de robuuste HD 10/25-4 S St Classic stationaire koudwater hogedrukreiniger.
Ontworpen voor zware toepassingen, maakt de HD 10/25-4 S St Classic stationaire koudwater hogedrukreiniger van Kärcher indruk met optimale reinigingsresultaten, eenvoudige bediening en uitstekende uitrusting. Inbegrepen vanuit de fabriek: een pistool, een lans, een 10-meter hogedrukslang en een krachtdop - allemaal voorzien van onze innovatieve EASY!Lock snelkoppelingen voor snelheid en gemak. Het motorvermogen van de machine is 8,8 kW, wat zorgt voor een werkdruk tot 250 bar en een uurlijkse doorstroom van 1000 liter. Intern werken de sterke, eenvoudig aan te passen krukaspomp met zijn hoogwaardige messing cilinderkop en de laagtoerige 4-polige motor met automatische uitschakeling en lucht-/waterkoeling hard om consistente, langdurige en uiterst betrouwbare werking te garanderen. Bovendien beschermt een eenvoudig te reinigen waterfilter de pomp betrouwbaar tegen vuil. Routinematige service- en onderhoudstaken voor de HD 10/25-4 S St Classic kunnen net zo snel worden uitgevoerd als het installeren van het ultrastevige stalen frame aan de muur of op de vloer.
Kenmerken en voordelen
Krachtige en robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en zuigers met keramische hulzenHoge prestaties en hoog rendement. Lange levensduur en lage onderhoudskosten. Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60 °C.
Robuust, stationair chassisEen robuust stalen buisframe beschermt de machine effectief tegen beschadiging. Een robuust stalen buizenframe beschermt alle componenten. Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires.
Klassieke accessoires met EASY!Lock-aansluitingenSnel op te stellen en in te pakken plus eenvoudig vervangen van accessoires. Robuuste en duurzame accessoires. Gebruiksvriendelijk
4-polige laagtoerige motor met lucht-waterkoeling, robuuste pomp met roestvrijstalen zuigers en messing cilinderkop
- Beproefde kwaliteitscomponenten van Kärcher garanderen een lange levensduur.
- Voor een lange levensduur en een hoge betrouwbaarheid.
- Voor hoge prestaties en lage onderhoudskosten.
Helder machineontwerp
- Groot waterfilter ter bescherming van de pomp.
- Druk en watervolume kunnen op de pomp zelf worden aangepast.
- Het vulniveau en de kwaliteit van de olie kunnen gemakkelijk worden gecontroleerd met het kijkglas en de peilstok.
Intuïtieve bediening en eenvoudig onderhoud
- Geïntegreerd waterfilter kan zonder gereedschap verwijderd en gereinigd worden.
- Goede toegankelijkheid voor eenvoudig onderhoud en service.
- Eenvoudige bediening.
Grote flexibiliteit
- Ruime accessoirekeuze voor veel verschillende toepassingen
- Het uitgebreide aanbod aan toebehoren maakt ergonomische en economischereinigingsoplossingen mogelijk voor allerlei doeleinden.
- Minimale montagestappen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|376 - 424
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 1000
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar)
|60 - 250
|Max. druk (bar)
|310
|Vermogen (kW)
|8,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Sproeiergrootte
|045
|Watertoevoer
|1″
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|48,4
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|54,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|720 x 522 x 418
Inbegrepen bij levering
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Sproeilans: 840 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- Krukaspomp met keramische zuigers
- 4-polige krachtstroommotor met lucht- en waterkoeling
- Drukuitschakeling
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Messing wateringang
Toepassingen
- Reinigen van stallen in de landbouw
- Ideaal voor autodealers, autoverhuurbedrijven en servicestations.
- Voertuig- en machinereiniging in de automobielsector, de industrie en de landbouw.
- Reinigen van tractoren, machines en werktuigen in de landbouw
- Hogedrukreiniging van machines en uitrusting in de bouwsector, landbouw en voor gemeentes.
- Voor de reiniging van zowel productiehallen, magazijnen en logistieke hallen, als laadplaatsen
- Geschikt voor diverse toepassingen in de transport- en logistieke sector.
- Industrie
- Landbouw
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 10/25-4 S ST Classic
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.