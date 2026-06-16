Ontworpen voor zware toepassingen, maakt de HD 10/25-4 S St Classic stationaire koudwater hogedrukreiniger van Kärcher indruk met optimale reinigingsresultaten, eenvoudige bediening en uitstekende uitrusting. Inbegrepen vanuit de fabriek: een pistool, een lans, een 10-meter hogedrukslang en een krachtdop - allemaal voorzien van onze innovatieve EASY!Lock snelkoppelingen voor snelheid en gemak. Het motorvermogen van de machine is 8,8 kW, wat zorgt voor een werkdruk tot 250 bar en een uurlijkse doorstroom van 1000 liter. Intern werken de sterke, eenvoudig aan te passen krukaspomp met zijn hoogwaardige messing cilinderkop en de laagtoerige 4-polige motor met automatische uitschakeling en lucht-/waterkoeling hard om consistente, langdurige en uiterst betrouwbare werking te garanderen. Bovendien beschermt een eenvoudig te reinigen waterfilter de pomp betrouwbaar tegen vuil. Routinematige service- en onderhoudstaken voor de HD 10/25-4 S St Classic kunnen net zo snel worden uitgevoerd als het installeren van het ultrastevige stalen frame aan de muur of op de vloer.