Robuste, efficace, très facile à utiliser et adapté aux utilisations stationnaires dans les conditions les plus extrêmes : le nettoyeur haute pression à eau froide HD 17/15-4 S St Classic de Kärcher dispose d'une puissance du moteur de 9 kW pour développer jusqu'à 150 bar de pression de travail et fournit un débit de rinçage de 1 700 litres par heure. Au cœur de l'appareil se trouvent la puissante pompe à vilebrequin facile à régler et munie d'une culasse en laiton haut de gamme ainsi que le moteur à 4 pôles, à faible vitesse, avec coupure automatique et refroidissement à l'air et à l'eau, pour un fonctionnement prolongé et durable. La pompe est en outre efficacement protégée des contaminations par un filtre à eau facile à nettoyer. L'équipement de série inclut par ailleurs un pistolet, une lance, un flexible haute pression de 10 mètres et une Powerbuse – tous munis de notre attache rapide EASY!Lock innovante pour un maniement pratique et rapide. Les travaux d'entretien et de maintenance de routine nécessaires sur le HD 17/15-4 S St Classic s'effectuent aussi rapidement que le montage de son cadre acier très solide au mur ou au sol.