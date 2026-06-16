Hogedrukreiniger HD 17/15-4 S ST Classic
De krachtige HD 17/15-4 S St Classic stationaire koudwater hogedrukreiniger voor zwaar continu gebruik en optimale reinigingsresultaten. Eenvoudige installatie, bediening en onderhoud.
Robuust, krachtig, uiterst eenvoudig te bedienen en geschikt voor de zwaarste stationaire toepassingen: de HD 17/15-4 S St. Classic koudwater hogedrukreiniger van Kärcher produceert tot 150 bar werkdruk met zijn motorvermogen van 9 kW en levert een debiet van 1700 liter per uur. De sterke, eenvoudig instelbare krukaspomp met zijn hoogwaardige messing cilinderkop en de laagtoerige 4-polige motor met automatische uitschakeling en lucht-/waterkoeling vormen het kloppend hart van de machine en zorgen voor een consistente en duurzame werking. Daarnaast wordt de pomp effectief beschermd tegen vuil door een eenvoudig te reinigen waterfilter. Het spuitpistool, de lans, de hogedrukslang van 10 meter en een power nozzle worden standaard meegeleverd - allemaal voorzien van onze innovatieve EASY!Lock snelkoppeling voor snelheid en gemak. Routine service- en onderhoudstaken aan de HD 17/15-4 S St Classic kunnen net zo snel worden uitgevoerd als de installatie van het ultra-stevige stalen frame aan de wand of vloer.
Kenmerken en voordelen
Krachtige en robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en zuigers met keramische hulzenHoge prestaties en hoog rendement. Lange levensduur en lage onderhoudskosten. Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60 °C.
Robuust, stationair chassisEen robuust stalen buisframe beschermt de machine effectief tegen beschadiging. Een robuust stalen buizenframe beschermt alle componenten. Geïntegreerde opbergruimte voor accessoires.
Klassieke accessoires met EASY!Lock-aansluitingenSnel op te stellen en in te pakken plus eenvoudig vervangen van accessoires. Robuuste en duurzame accessoires. Gebruiksvriendelijk
4-polige laagtoerige motor met lucht-waterkoeling, robuuste pomp met roestvrijstalen zuigers en messing cilinderkop
- Beproefde kwaliteitscomponenten van Kärcher garanderen een lange levensduur.
- Voor een lange levensduur en een hoge betrouwbaarheid.
- Voor hoge prestaties en lage onderhoudskosten.
Helder machineontwerp
- Groot waterfilter ter bescherming van de pomp.
- Druk en watervolume kunnen op de pomp zelf worden aangepast.
- Het vulniveau en de kwaliteit van de olie kunnen gemakkelijk worden gecontroleerd met het kijkglas en de peilstok.
Intuïtieve bediening en eenvoudig onderhoud
- Geïntegreerd waterfilter kan zonder gereedschap verwijderd en gereinigd worden.
- Goede toegankelijkheid voor eenvoudig onderhoud en service.
- Eenvoudige bediening.
Grote flexibiliteit
- Ruime accessoirekeuze voor veel verschillende toepassingen
- Het uitgebreide aanbod aan toebehoren maakt ergonomische en economischereinigingsoplossingen mogelijk voor allerlei doeleinden.
- Minimale montagestappen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|376 - 424
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|1000 - 1700
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|60
|Werkdruk (bar)
|100 - 150
|Max. druk (bar)
|210
|Vermogen (kW)
|9
|Stroomkabel (m)
|5
|Sproeiergrootte
|110
|Watertoevoer
|1″
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|61
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|66,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|720 x 522 x 418
Inbegrepen bij levering
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Specificaties hogedrukslang: DN 10, 250 bar
- Sproeilans: 840 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- Krukaspomp met keramische zuigers
- 4-polige krachtstroommotor met lucht- en waterkoeling
- Drukuitschakeling
- Geïntegreerde water fijnfilter
- De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden
- Messing wateringang
Toepassingen
- Reinigen van stallen in de landbouw
- Ideaal voor autodealers, autoverhuurbedrijven en servicestations.
- Voertuig- en machinereiniging in de automobielsector, de industrie en de landbouw.
- Reinigen van tractoren, machines en werktuigen in de landbouw
- Hogedrukreiniging van machines en uitrusting in de bouwsector, landbouw en voor gemeentes.
- Voor de reiniging van zowel productiehallen, magazijnen en logistieke hallen, als laadplaatsen
- Geschikt voor diverse toepassingen in de transport- en logistieke sector.
- Industrie
- Landbouw
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HD 17/15-4 S ST Classic
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.