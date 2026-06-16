Robuust, krachtig, uiterst eenvoudig te bedienen en geschikt voor de zwaarste stationaire toepassingen: de HD 17/15-4 S St. Classic koudwater hogedrukreiniger van Kärcher produceert tot 150 bar werkdruk met zijn motorvermogen van 9 kW en levert een debiet van 1700 liter per uur. De sterke, eenvoudig instelbare krukaspomp met zijn hoogwaardige messing cilinderkop en de laagtoerige 4-polige motor met automatische uitschakeling en lucht-/waterkoeling vormen het kloppend hart van de machine en zorgen voor een consistente en duurzame werking. Daarnaast wordt de pomp effectief beschermd tegen vuil door een eenvoudig te reinigen waterfilter. Het spuitpistool, de lans, de hogedrukslang van 10 meter en een power nozzle worden standaard meegeleverd - allemaal voorzien van onze innovatieve EASY!Lock snelkoppeling voor snelheid en gemak. Routine service- en onderhoudstaken aan de HD 17/15-4 S St Classic kunnen net zo snel worden uitgevoerd als de installatie van het ultra-stevige stalen frame aan de wand of vloer.