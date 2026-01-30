Nettoyeurs haute pression HDS 10/21-4 St Gas -EU-I
Nettoyeur haute pression stationnaire à eau chaude : il s'illustre par sa robustesse, sa longévité et sa facilité d'utilisation. Il est adapté à une utilisation continue et inclut un équipement haut de gamme.
Avec une pression de 210 bar et un débit de 1 000 l/h, cette machine HDS stationnaire à eau chaude, dotée d'un brûleur à gaz, est idéale pour une utilisation continue dans le secteur industriel et l'agriculture. Avec pompe à vilebrequin robuste à culasse en laiton ainsi que boîtier durable et cadre en acier revêtu par poudre. La pompe est protégée par un grand filtre à eau. Le nettoyeur haute pression comprend un réservoir de stockage d'eau intégré avec protection contre l'entartrage et indicateur de réservoir vide ainsi qu'un moteur électrique lent à 4 pôles avec refroidissement à l'eau. Le détergent est aspiré par le biais d'une vanne de dosage et lorsque le réservoir est vide, un indicateur le signale. À l'aide du bouton rotatif, l'utilisation de l'appareil s'avère particulièrement facile. L'installation et la maintenance sont tout aussi conviviales tandis que la surveillance électronique garantit une sécurité élevée de l'exploitation. La machine est fournie sans accessoires ; ces derniers peuvent être sélectionnés individuellement pour chaque poste de travail (point de prélèvement). Disponibles en option : manomètre, compteur d'heures, aspiration pour deuxième détergent, décompression automatique, diverses télécommandes.
Caractéristiques et avantages
Pilotage intuitif et simpleUn seul sélecteur pour toutes les fonctionnalités garantit un maniement simple sans besoin de longues phases de familiarisation avec la machine. L'affichage pratique des erreurs informe immédiatement l'utilisateur et lui fait gagner du temps. Des icônes explicatives et un panneau de commande clair pour faciliter l'utilisation de la machine, ce qui augmente la productivité.
Brûleur à gaz testé, contrôlé et certifié par KiwaCertification Kiwa : des exigences objectives sont remplies. Brûleur haute performance (version fioul) Avec la technologie Kärcher éprouvée et efficace du brûleur pour une faible consommation de carburant.
Pompe à vilebrequin hautes performancesFiable et durable : la pompe à vilebrequin haute performances de Kärcher garantit une pression optimale. Robuste pompe à piston avec tête en laiton cylindre et des matériaux de haute qualité pour assurer une longue durée de vie. Durée de vie plus longue, frais de maintenance et coûts plus faibles. Idéal pour les tâches industrielles
Moteur électrique à 4 pôles refroidi par eau (version fioul)
- Moteur refroidi par eau pour une efficacité et une longévité élevées.
- Pour des performances élevées et de faibles frais de maintenance.
- Moteur électrique 4 pôles tournant lentement pour garantir une durée de travail plus longue.
Surveillance électronique pour une plus grande sécurité de fonctionnement
- La surveillance de la température des flammes et des gaz d'échappement, la protection contre le manque d'eau/les surpressions, la protection contre l'entartrage et la surveillance du bon fonctionnement garantissent une utilisation sécurisée et durable.
- Coupure en cas de fuite ou de défaillance.
- Coupure automatique en cas de surtension ou de sous-tension.
Équipement haut de gamme
- Le réservoir de stockage d'eau avec protection contre l'entartrage et indicateur de réservoir vide protège le serpentin et le système complet des dépôts de calcaire.
- Boîtier robuste et cadre en acier revêtu par poudre.
- Le système d'aspiration pour le détergent avec vanne de dosage et indicateur de réservoir vide fait partie de l'équipement standard haut de gamme.
Très flexible
- Télécommandes pouvant être utilisées directement à la sortie.
- Un compteur d'heures et un manomètre ainsi qu'une décompression automatique pour la protection des accessoires et des tuyauteries sont disponibles en option.
- Pour chaque objectif et chaque tâche de nettoyage, Kärcher propose les accessoires adaptés issus de sa vaste gamme destinée aux nettoyeurs haute pression.
Large filtre fin à eau transparent
- Le filtre à eau facile d'accès protège la pompe des particules contenues dans l'eau.
- Garantit une durée de vie élevée de tous les composants du circuit haute pression.
- Le filtre à eau intégré peut être démonté sans outils et nettoyé.
Système de dosage et d'aspiration de produits de nettoyage pour des résultats de nettoyage encore meilleurs
- Le réglage du dosage permet de doser les détergents avec précision selon le degré d'encrassement.
- Le système d'aspiration pour le détergent avec vanne de dosage et indicateur de réservoir vide fait partie de l'équipement standard haut de gamme.
- L'aspiration d'un deuxième détergent avec indicateur de réservoir vide et vanne de dosage est disponible en option.
Maintenance simple et grande facilité d'entretien
- Accès aisé à tous les composants concernés par l'entretien et la maintenance.
- Réseau de techniciens de maintenance hautement qualifiés
- L'affichage de codes d'erreur, de l'état de fonctionnement et de l'intervalle maintenance de la pompe ainsi que la surveillance du bon fonctionnement du brûleur et de la machine entière facilitent l'entretien.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|min. 500 - max. 1000
|Pression de service (bar)
|210
|Puissance de raccordement (kW)
|8
|Énergie thermique (kW)
|78,5
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Arrivée d'eau
|1″
|Nombre d'utilisateurs simultanés
|1 - 1
|Mobilité
|Stationnaire
|Protection (A)
|25
|Poids (avec accessoire) (kg)
|177
|Poids emballage inclus (kg)
|187
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1142 x 578 x 790
Inclus dans la livraison
- Contrôle de flamme
- Préparé pour Servo Control
- Préparé pour télécommande
- Powerbuse
- Fonction de dosage de détergent: Aspiration
Équipement
- Jauge d'huile
- Voyant de niveau d'huile
- Préparé pour l'aspiration du détergent
- Dosage du RM1
- Sécurité manque d'eau
- Réservoir avec robinet à flotteur
- Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique
- Moteur refroidi à l'eau
- Cadre et cache: Acier, revêtu par poudre
Domaines d'utilisation
- Appareil pour le nettoyage dans les secteurs de l'automobile, l'industrie et l'agriculture
- Idéal pour les applications dans les industries alimentaire et chimique
- Pour les utilisations dans les secteurs de la logistique et du transport
- Agriculture
- Dans les ateliers de production et autres ateliers nécessitant de l'eau chaude
- Utilisation polyvalente en milieu industriel, par ex. pour le nettoyage des équipements de production
- Entrepreneurs en entretien d’immeubles
- Nettoyage des tracteurs, des machines et des accessoires dans l'agriculture
- Pour le nettoyage à haute pression à l'eau froide ou chaude
Accessoires
Détergents
Piéces détachées HDS 10/21-4 St Gas -EU-I
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.