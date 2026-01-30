Avec une pression de 210 bar et un débit de 1 000 l/h, cette machine HDS stationnaire à eau chaude, dotée d'un brûleur à gaz, est idéale pour une utilisation continue dans le secteur industriel et l'agriculture. Avec pompe à vilebrequin robuste à culasse en laiton ainsi que boîtier durable et cadre en acier revêtu par poudre. La pompe est protégée par un grand filtre à eau. Le nettoyeur haute pression comprend un réservoir de stockage d'eau intégré avec protection contre l'entartrage et indicateur de réservoir vide ainsi qu'un moteur électrique lent à 4 pôles avec refroidissement à l'eau. Le détergent est aspiré par le biais d'une vanne de dosage et lorsque le réservoir est vide, un indicateur le signale. À l'aide du bouton rotatif, l'utilisation de l'appareil s'avère particulièrement facile. L'installation et la maintenance sont tout aussi conviviales tandis que la surveillance électronique garantit une sécurité élevée de l'exploitation. La machine est fournie sans accessoires ; ces derniers peuvent être sélectionnés individuellement pour chaque poste de travail (point de prélèvement). Disponibles en option : manomètre, compteur d'heures, aspiration pour deuxième détergent, décompression automatique, diverses télécommandes.