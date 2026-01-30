Met een druk van 210 bar en een debiet van 1000 l/u is deze stationaire HDS warmwatermachine met gasbrander ideaal voor continu gebruik in industriële en agrarische toepassingen. Hij is voorzien van een robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en een duurzame poedergecoate stalen behuizing en frame. De pomp wordt beschermd door een groot waterfilter. De hogedrukreiniger beschikt over een geïntegreerde wateropslagtank met kalkbescherming en een leeg-indicator, evenals een 4-polige elektromotor met laag toerental en waterkoeling. Het reinigingsmiddel wordt aangezogen via een doseerventiel en het lege niveau wordt weergegeven. De draaischakelaar maakt de bediening van de machine uiterst eenvoudig. Installatie en onderhoud zijn ook gebruiksvriendelijk ontworpen en het elektronische bewakingssysteem zorgt voor een hoge bedrijfszekerheid. De machine wordt geleverd zonder accessoires; deze kunnen individueel worden geselecteerd voor elk werkstation (point of use). Optioneel verkrijgbaar: manometer, tijdteller voor tweede reinigingsmiddelingang, automatische drukverlaging, diverse afstandsbedieningen.