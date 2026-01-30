Hogedrukreiniger HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
Stationaire warmwater hogedrukreiniger: robuust, duurzaam en eenvoudig te gebruiken. Geschikt voor continu gebruik en voorzien van hoogwaardige apparatuur.
Met een druk van 210 bar en een debiet van 1000 l/u is deze stationaire HDS warmwatermachine met gasbrander ideaal voor continu gebruik in industriële en agrarische toepassingen. Hij is voorzien van een robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en een duurzame poedergecoate stalen behuizing en frame. De pomp wordt beschermd door een groot waterfilter. De hogedrukreiniger beschikt over een geïntegreerde wateropslagtank met kalkbescherming en een leeg-indicator, evenals een 4-polige elektromotor met laag toerental en waterkoeling. Het reinigingsmiddel wordt aangezogen via een doseerventiel en het lege niveau wordt weergegeven. De draaischakelaar maakt de bediening van de machine uiterst eenvoudig. Installatie en onderhoud zijn ook gebruiksvriendelijk ontworpen en het elektronische bewakingssysteem zorgt voor een hoge bedrijfszekerheid. De machine wordt geleverd zonder accessoires; deze kunnen individueel worden geselecteerd voor elk werkstation (point of use). Optioneel verkrijgbaar: manometer, tijdteller voor tweede reinigingsmiddelingang, automatische drukverlaging, diverse afstandsbedieningen.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudige en intuïtieve bedieningSlechts één draaischakelaar voor alle functies garandeert een eenvoudige bediening zonder lange leertijden. Praktische foutmeldingen informeren gebruikers direct en besparen tijd. Logische symbolen en een overzichtelijk bedieningspaneel zorgen voor een eenvoudige bediening van het apparaat en voor een verhoging van de productiviteit.
Gasbrander getest, geïnspecteerd en gecertificeerd door KiwaKiwa-certificering: er wordt voldaan aan objectieve eisen. Hoge verwarmingscapaciteit. Met beproefde en efficiënte Kärcher brandertechnologie voor een laag brandstofverbruik.
Heavy-duty-krukaspompBetrouwbaar en met een lange levensduur: De heavy-duty-krukaspomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk. Robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en hoogwaardige materialen zorgen vor een lange levensduur Langere levensduur, minder onderhoudsinspanning en lagere kosten. Ideaal voor industriële toepassingen.
Watergekoelde 4-polige elektromotor
- Watergekoelde motor voor hoge efficiëntie en duurzaamheid.
- Voor hoge prestaties en lage onderhoudskosten.
- De 4-polige, traaglopende elektrische motor garandeert lange werktijden.
Elektronische bewaking voor extra bedrijfsveiligheid
- Vlam- en emissietemperatuurbewaking, bescherming tegen watertekort/overdruk, kalkbescherming met leeg-indicator en storingsbewaking zorgen voor een veilige werking met een lange levensduur.
- Uitschakeling bij lekkage of fase-uitval.
- Automatische uitschakeling bij laagspanningsbereik of overspanning.
Hoogwaardige uitrusting
- Het geïntegreerde waterreservoir met kalkbescherming en leegindicator beschermt de verwarmingsspiraal en het gehele systeem tegen kalkafzettingen.
- Robuuste behuizing en frame van gepoedercoat staal.
- Het reinigingsmiddelinlaatsysteem met doseerventiel en leegindicator is slechts een onderdeel van de standaard meegeleverde hoogwaardige uitrusting.
Grote flexibiliteit
- Optioneel kunnen afstandsbedieningen direct bij de afnameplaats worden ingezet.
- Een urenteller en drukmeter, evenals automatische drukontlasting om accessoires en leidingen te beschermen, zijn als optie verkrijgbaar.
- In het uitgebreide assortiment accessoires voor hogedrukreinigers heeft Kärcher voor elke reinigingstaak en elk doel het juiste accessoire.
Groot, transparant waterfijnfilter
- Gemakkelijk toegankelijk waterfilter beschermt de pomp tegen vuildeeltjes in het water.
- Bescherming van alle hogedruk-onderdelen
- Geïntegreerd waterfilter kan zonder gereedschap verwijderd en gereinigd worden.
Reinigingsmiddel zuig- en doseersysteem voor nog betere reinigingsresultaten
- Met de functie voor het instellen van de dosering kunt u de hoeveelheid wasmiddel nauwkeurig doseren, afhankelijk van de mate van vervuiling.
- Het reinigingsmiddelinlaatsysteem met doseerventiel en leegindicator is slechts een onderdeel van de standaard meegeleverde hoogwaardige uitrusting.
- Een tweede wasmiddelinlaat met leegindicator en doseerventiel is als optie verkrijgbaar.
Eenvoudig onderhoud en hoge servicevriendelijkheid
- Eenvoudige toegang tot alle service- en onderhoudscomponenten.
- Eenvoudig service-netwerk met goed opgeleide service-technici
- Weergave van foutcodes, bedrijfsstatus, onderhoudsintervallen van de pomp en bewaking van een foute werking van de brander en de gehele machine vergemakkelijkt het onderhoud.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|min. 500 - max. 1000
|Werkdruk (bar)
|210
|Vermogen (kW)
|8
|Warmte-energie (kW)
|78,5
|Stroomkabel (m)
|5
|Watertoevoer
|1″
|Aantal gelijktijdige gebruikers
|1 - 1
|Draagbaarheid
|Stationair
|Bescherming (A)
|25
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|177
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|187
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1142 x 578 x 790
Inbegrepen bij levering
- Vlambewaking
- Voorbereid voor Servo Control
- Voorbereid voor afstandsbediening
- Powersproeier
- Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
Uitvoering
- Oliekijkglas
- De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden
- Vooraf uitgerust voor een reinigingsmiddel inlaat
- RM1 dosering
- Droogloopbeveiliging
- Opslagtank met vlotterklep
- Krukaspomp met keramische zuigers
- Watergekoelde motor
- Frame en afdekking: Staal, gepoedercoat
Toepassingen
- Voertuig- en machinereiniging in de automobielsector, de industrie en de landbouw.
- Ideaal voor toepassingen in de voedings- en chemische industrie
- Voor het reinigen van containers en tanks in de transport- en logistieke sector, in de landbouw, en de chemische en voedingsindustrie.
- Landbouw
- In productiehallen en werkplaatsen waar warm water nodig is
- Veelzijdige toepassingen in industriële omgevingen, bijvoorbeeld voor het reinigen van productie-installaties
- Openbare diensten
- Reinigen van tractoren, machines en werktuigen in de landbouw
- Voor hogedrukreiniging met koud- of warm water.
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.