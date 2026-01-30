Nettoyeur haute pression stationnaire HDC Standard
Une installation puissante pour un travail performant : cette machine haute pression stationnaire est conçue pour un max. de 8 utilisateurs. Configurable pour 4 000, 6 000 ou 8 000 l/h et une pression de service de 80 ou de 160 bar.
Le nettoyeur haute pression stationnaire configurable HDC Standard est disponible pour les classes de puissance suivantes : 4 000 l/h (2 unités de pompage de 2 000 l/h chacune), 6 000 l/h (3 unités de pompage de 2 000 l/h chacune) et 8 000 l/h (4 unités de pompage de 2 000 l/h chacune). Par ailleurs, des pressions de service entre 80 et 160 bar sont possibles. Autres caractéristiques : température de l'arrivée d'eau jusqu'à 85 °C (jusqu'à 60 °C en version standard), cadre en acier ou en option en acier inoxydable, moteurs à 4 pôles, à faible vitesse et refroidis par air, pompes à vilebrequin robustes avec culasse en laiton et antibélier avec réservoir à flotteur intégré et filtre dans l'arrivée d'eau, compteur d'heures de service, affichage des messages d'erreur et des paramètres de service. L'installation ainsi que les pompes et les moteurs démarrent et se coupent en outre automatiquement. Parmi les autres fonctions de sécurité, on trouve la sécurité manque d'eau, la surveillance de la température de l'arrivée d'eau, les moteurs avec protection du bobinage et disjoncteur-protecteur, le limiteur de débit et le capteur de pression, la soupape de sécurité et l'antibélier sur chaque pompe ainsi que la surveillance des fuites. Sur demande, les appareils sont également disponibles pour 60 hertz.
Caractéristiques et avantages
Pompes à vilebrequin avec des culasses en laiton et des matériaux haut de gamme
- Quelle que soit la quantité d'eau nécessaire et le besoin, le système de gestion active et désactive les différentes pompes.
- Démarrage automatique de la pompe à chaque prélèvement d'eau, sans déverrouillage supplémentaire.
- Durée de fonctionnement homogène de tous les modules de pompe grâce à l'inversion de l'ordre d'utilisation.
Utilisation de l'appareil par jusqu'à 8 utilisateurs en parallèle
- Disponible par simple pression sur un bouton, sans temps de préparation ni transport d'appareils mobiles.
- Dès que le pistolet est actionné, la pompe se met en route. Cela permet de travailler de manière confortable quel que soit le poste de travail.
- Pour un nettoyage rapide de différents endroits.
Très flexible
- La quantité d'eau disponible peut être utilisée à la guise des utilisateurs.
- Convient également au nettoyage intérieur des cuves de moyenne et grande taille.
Avec protection contre le manque d'eau et surveillance de la température des moteurs et de l'eau
Sécurité élevée de l'appareil
- Compteur d'heures de service et indication des échéances de maintenance de la pompe.
- Démarrage en douceur.
Rapidement prêt à l'emploi à tout moment
- Des moteurs électriques à 4 pôles, à faible vitesse, avec démarreur progressif garantissent une longue durée de vie.
En option avec cadre et/ou revêtement en acier inoxydable
- Installation fixe sans risques : pas de propagation de la saleté ni de flexibles en vrac
Pompe de gavage pour une temp. d'admission jusqu'à. 85 °C (60 °C en version standard) et 80/160 bar de pression
Gestion intelligente des pompes
- En option cadre/revêtement en acier inoxydable (acier revêtu par poudre en version standard).
- Sur demande, des appareils 60 Hz sont disponibles (par ex. 380 à 480 V, 690 V/60 Hz).
Spécifications
Données techniques
|Pression (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Débit (l/h)
|700 / 8000
|Température d'admission (°C)
|max. 85
|Démarrage du moteur
|Démarrage progressif
|Nombre de pompes (Pièce(s))
|2 - 4
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1150 x 750 x 1840
Équipement
- Jauge d'huile
- Voyant de niveau d'huile
- Moteur à 4 pôles (moteur lent)
- Moteur refroidi par air
- Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique
- Sécurité manque d'eau
- Réservoir avec robinet à flotteur
- Compteur d'heures de service
- Servo Control
- Coupure de la pression
Domaines d'utilisation
- Idéal pour les interventions de nettoyage dans l'industrie alimentaire
- Agriculture
- Nettoyage régulier
- Idéal pour une utilisation dans le nettoyage manuel de véhicules, dans les secteurs du bâtiment et des transports ainsi que dans l'industrie
- Nettoyage de véhicules et de machines dans les secteurs automobile, industriel et agricole
- Entrepreneurs en entretien d’immeubles
- Pour le nettoyage des réservoirs dans les industries alimentaire, cosmétique et chimique