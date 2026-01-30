Nettoyeur haute pression stationnaire HDC Standard

Le nettoyeur haute pression stationnaire configurable HDC Standard est disponible pour les classes de puissance suivantes : 4 000 l/h (2 unités de pompage de 2 000 l/h chacune), 6 000 l/h (3 unités de pompage de 2 000 l/h chacune) et 8 000 l/h (4 unités de pompage de 2 000 l/h chacune). Par ailleurs, des pressions de service entre 80 et 160 bar sont possibles. Autres caractéristiques : température de l'arrivée d'eau jusqu'à 85 °C (jusqu'à 60 °C en version standard), cadre en acier ou en option en acier inoxydable, moteurs à 4 pôles, à faible vitesse et refroidis par air, pompes à vilebrequin robustes avec culasse en laiton et antibélier avec réservoir à flotteur intégré et filtre dans l'arrivée d'eau, compteur d'heures de service, affichage des messages d'erreur et des paramètres de service. L'installation ainsi que les pompes et les moteurs démarrent et se coupent en outre automatiquement. Parmi les autres fonctions de sécurité, on trouve la sécurité manque d'eau, la surveillance de la température de l'arrivée d'eau, les moteurs avec protection du bobinage et disjoncteur-protecteur, le limiteur de débit et le capteur de pression, la soupape de sécurité et l'antibélier sur chaque pompe ainsi que la surveillance des fuites. Sur demande, les appareils sont également disponibles pour 60 hertz.