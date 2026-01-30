Stationaire hogedrukeenheid HDC Standard
De perfecte oplossing voor regelmatige of frequente veeleisende reinigingstaken op verschillende plaatsen in het bedrijf. Voor gelijktijdig gebruik van 2 tot 8 aftapplaatsen.
Het gamma van Kärcher bestaat uit drie modellen: Classic, Standard en Advanced. Deze apparaten kunnen specifiek worden afgestemd op de noden van de klanten dankzij de diversiteit aan basisapparaten en de verscheidenheid aan beschikbaar toebehoren. De innovatieve engineering en gesofisticeerde functies van de HDC-apparaten van Kärcher bieden heel wat voordelen. Het HDC-gamma combineert maximale prestaties met gebruikscomfort, duurzaamheid en een hoge veiligheid. Welke eisen u ook stelt aan hogedrukreiniging, Kärcher adviseert u graag bij het samenstellen van uw stationaire systeem.
Kenmerken en voordelen
Krukaspompen met messing cilinderkoppen en hoogwaardige materialen
- Hoeveel water er ook nodig is: de besturing schakelt naargelang de behoefte andere pompen aan en ook weer uit.
- Automatische opstart van de pomp bij elke waterverwijdering, zonder verdere ontgrendeling.
- Consistente bedrijfstijd van alle pompaggregaten dankzij de latere uitwisseling.
Gebruik van het apparaat door maximaal 8 operators tegelijk
- Beschikbaar met één druk op de knop, met geen insteltijden en transport van mobiele apparaten.
- Zodra het pistool wordt ingedrukt, start de pomp met de aanvoer. Hierdoor kan u bij elke aftaplocatie comfortabel werken.
- Voor snelle inzet van reinigingsmachine op wisselende locaties.
Grote flexibiliteit
- De beschikbare hoeveelheid water kan naar wens worden gebruikt.
- Ook geschikt voor het reinigen van de binnenkant van middelgrote tot grote containers.
Met laagwaterbeveiliging en temperatuurbewaking van motoren en water
Grote veiligheid voor de machine
- Bedrijfsurenteller en display wanneer pomponderhoud nodig is.
- Lekkagebeveiliging en softstarter.
Altijd snel klaar voor gebruik
- 4-polige elektromotoren met lage snelheid en zachte starter garanderen een lange levensduur.
Optioneel met frame en/of beklding van RVS
- Vaste installatie zonder gevaar: geen vervuiling of losse slangen
Voordrukpomp voor inlaattemp. tot 85°C (standaard 60°C) en 80/160 bar druk
Intelligente pompbesturing
- Optioneel frame / bekleding van roestvrij staal (standaard gepoedercoat staal).
- 60 Hz-apparaten zijn op aanvraag verkrijgbaar (bijv. 380–480 V, 690 V / 60 Hz).
Specificaties
Technische gegevens
|Werkdruk (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Wateropbrengst (l/u)
|700 / 8000
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 85
|Motoropwarming
|Soft start
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1150 x 750 x 1840
Uitvoering
- Oliekijkglas
- De oliestand kan van buitenaf gecontroleerd worden
- 4-polige motor (draaistroommotor)
- Luchtgekoelde motor
- Krukaspomp met keramische zuigers
- Droogloopbeveiliging
- Opslagtank met vlotterklep
- Bedrijfsurenteller
- Servo Control
- Drukuitschakeling
Toepassingen
- Uitermate geschikt voor reinigingstoepassingen in de voedingsindustrie
- Landbouw
- Reiniging van stallen
- Ideaal voor voertuigreiniging en in de bouw-, transport-, of industriesector.
- Reiniging van voertuigen en machines in de automobiel-, industriële en agrarische sector
- Openbare diensten
- Voor het reinigen van containers in de voedings-, cosmetica- en chemische industrie