Het gamma van Kärcher bestaat uit drie modellen: Classic, Standard en Advanced. Deze apparaten kunnen specifiek worden afgestemd op de noden van de klanten dankzij de diversiteit aan basisapparaten en de verscheidenheid aan beschikbaar toebehoren. De innovatieve engineering en gesofisticeerde functies van de HDC-apparaten van Kärcher bieden heel wat voordelen. Het HDC-gamma combineert maximale prestaties met gebruikscomfort, duurzaamheid en een hoge veiligheid. Welke eisen u ook stelt aan hogedrukreiniging, Kärcher adviseert u graag bij het samenstellen van uw stationaire systeem.