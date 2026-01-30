Générateur d'eau chaude HG 64
Le générateur d'eau chaude HG 64 (puissance de chauffe de 64 kW) est un système économique qui permet de transformer un nettoyeur haute pression à eau froide en nettoyeur à eau chaude pour augmenter l'efficacité de nettoyage.
Avec un nettoyeur haute pression à eau chaude, la rapidité et l'efficacité de nettoyage sont jusqu'à 35 % supérieures à celles d'un nettoyeur à eau froide. Le générateur d'eau chaude HG 64 est une solution économique pour équiper votre nettoyeur à eau froide, peu importe son âge, sa puissance ou son fabricant. L'eau chaude élimine notamment bien plus efficacement que l'eau froide les salissures grasses, huileuses et incrustées, sans parler des économies de détergent. Le nettoyage à l'eau chaude assure une réduction significative des germes. La pression de service peut être abaissée pour préserver les surfaces délicates sans rogner pour autant sur l'efficacité du nettoyage. Protégé par un châssis tubulaire, le générateur d'eau chaude est parfait pour les utilisations prolongées. Il est équipé d'un bloc de sécurité avec manocontacteur et d'une protection contre le manque d'eau ainsi que d'un brûleur hautes performances, peu polluant et robuste d'une puissance de 64 kW. Un système antibélier intégré protège en outre efficacement le serpentin de chauffe des vibrations et accroît ainsi sa longévité.
Caractéristiques et avantages
Durables et robustesTechnologie de brûleur « made in Germany » éprouvée et extrêmement efficace. La technique de sécurité Kärcher éprouvée garantit une protection optimale de l'appareil et de l'utilisateur. Le châssis tubulaire robuste protège l'appareil dans des conditions d'utilisation difficiles.
Efficacité de nettoyage accrue grâce à l'eau chaudeNettoyage plus rapide et frais de main-d'œuvre réduits. Nettoyage plus efficace des huiles, graisses et lubrifiants. Nette réduction des germes et protection des surfaces délicates.
Facilité de maintenance optimaleAccès aisé à tous les composants concernés par l'entretien et la maintenance. Filtre à combustible intégré et réservoir à combustible amovible pour le nettoyage.
Grand confort d'utilisation
- Utilisation intuitive grâce au grand bouton de commande unique.
- Mobilité optimale grâce aux grandes roues et à la roulette pivotante avec frein de stationnement.
- Possibilités de rangement de tous les accessoires directement sur l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Puissance de chauffe (kW)
|64
|Température (avec une admission à 12 °C) (°C)
|max. 80
|55 °C ∆ T @ (l/h)
|900
|Poids sans accessoires (kg)
|124,2
|Poids emballage inclus (kg)
|136,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1000 x 850 x 1080
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.