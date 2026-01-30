Avec un nettoyeur haute pression à eau chaude, la rapidité et l'efficacité de nettoyage sont jusqu'à 35 % supérieures à celles d'un nettoyeur à eau froide. Le générateur d'eau chaude HG 64 est une solution économique pour équiper votre nettoyeur à eau froide, peu importe son âge, sa puissance ou son fabricant. L'eau chaude élimine notamment bien plus efficacement que l'eau froide les salissures grasses, huileuses et incrustées, sans parler des économies de détergent. Le nettoyage à l'eau chaude assure une réduction significative des germes. La pression de service peut être abaissée pour préserver les surfaces délicates sans rogner pour autant sur l'efficacité du nettoyage. Protégé par un châssis tubulaire, le générateur d'eau chaude est parfait pour les utilisations prolongées. Il est équipé d'un bloc de sécurité avec manocontacteur et d'une protection contre le manque d'eau ainsi que d'un brûleur hautes performances, peu polluant et robuste d'une puissance de 64 kW. Un système antibélier intégré protège en outre efficacement le serpentin de chauffe des vibrations et accroît ainsi sa longévité.