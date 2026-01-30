Heetwatergenerator HG 64
Met onze HG 64 warmwatergenerator (64 kW warmteafgifte) kunt u elke koudwaterhogedrukreiniger op kosteneffectieve wijze ombouwen tot een warmwatermachine met een hogere reinigingsprestatie.
Bij het werken met hogedrukreinigers kunt u met warm water 35% snellere en betere reinigingsresultaten bereiken dan met koud water. Onze HG 64 warmwatergenerator is een kosteneffectieve oplossing om uw koudwatermachine dienovereenkomstig te upgraden – ongeacht de leeftijd, het vermogen of zelfs de fabrikant ervan. Warm water lost vettig, olieachtig en aangekoekt vuil veel effectiever op dan koud water en bespaart daardoor ook op reinigingsmiddel. Het vermindert ook aanzienlijk het aantal ziektekiemen en om gevoelige oppervlakken te beschermen, is het mogelijk om de werkdruk te verlagen met behoud van dezelfde reinigingskracht. De warmwatergenerator, die effectief tegen beschadiging wordt beschermd door een buizenframe, is ontworpen voor langdurig gebruik en beschikt over een veiligheidsblok met drukschakelaar, bescherming tegen watertekort en een efficiënte, emissiearme en duurzame brander met een vermogen van 64 kW. Bovendien beschermt een geïntegreerd Soft Damping System de verwarmingsspiraal effectief tegen trillingen en verlengt zo de levensduur.
Kenmerken en voordelen
Lange levensduur en robuustZeer efficiënte, beproefde brandertechnologie "Made in Germany". De beproefde veiligheidstechnologie van Kärcher garandeert een optimale bescherming van de machine en de gebruiker. Het stabiele buizenframe beschermt de machine bij langdurig zwaar gebruik
Verhoogde reinigingsprestaties dankzij heet waterKortere reinigingstijden en lagere arbeidskosten. Effectievere verwijdering van oliën, vetten en smeermiddelen. Bacteriedodende werking en bescherming van gevoelige oppervlakken.
Bijzonder onderhoudsvriendelijkEenvoudige toegang tot alle service- en onderhoudscomponenten. Geïntegreerd brandstoffilter en verwijderbare brandstoftank voor reiniging.
Uiterst gebruiksvriendelijk
- Intuïtieve bediening dankzij de grote éénknopsbediening.
- Eersteklas mobiliteit dankzij grote wielen en zwenkwielen met parkeerrem.
- Opbergmogelijkheden voor alle toebehoren direct aan het apparaat.
Specificaties
Technische gegevens
|Warmteafgifte (kW)
|64
|Max. temperatuur (aanvoer 12° C) (°C)
|max. 80
|55 °C ∆ T @ (l/u)
|900
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|124,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|136,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1000 x 850 x 1080
