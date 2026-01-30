Bij het werken met hogedrukreinigers kunt u met warm water 35% snellere en betere reinigingsresultaten bereiken dan met koud water. Onze HG 64 warmwatergenerator is een kosteneffectieve oplossing om uw koudwatermachine dienovereenkomstig te upgraden – ongeacht de leeftijd, het vermogen of zelfs de fabrikant ervan. Warm water lost vettig, olieachtig en aangekoekt vuil veel effectiever op dan koud water en bespaart daardoor ook op reinigingsmiddel. Het vermindert ook aanzienlijk het aantal ziektekiemen en om gevoelige oppervlakken te beschermen, is het mogelijk om de werkdruk te verlagen met behoud van dezelfde reinigingskracht. De warmwatergenerator, die effectief tegen beschadiging wordt beschermd door een buizenframe, is ontworpen voor langdurig gebruik en beschikt over een veiligheidsblok met drukschakelaar, bescherming tegen watertekort en een efficiënte, emissiearme en duurzame brander met een vermogen van 64 kW. Bovendien beschermt een geïntegreerd Soft Damping System de verwarmingsspiraal effectief tegen trillingen en verlengt zo de levensduur.