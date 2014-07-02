Nettoyeur à ultra-haute pression HD 9/50-4

Le nettoyeur très haute pression eau froide HD 9/50-4 dispose d’un moteur électrique. Ce nettoyeur est idéal pour des applications de décapage multiples dans l’industrie et le bâtiment.

Le HD 9/50-4 Cage est un nettoyeur à très haute pression électrique. Grâce à une pression réglable jusqu’à 500 bars, cet appareil écologique et économique élimine sans détergent ni solvant peintures, revêtements plastiques, résines, écorces, produits chimiques et autres salissures tenaces. Performant et fiable, sa cage particulièrement robuste protège les organes de la machine et permet le chargement par grue. Pratique, la construction de type brouette garantit un transport plus facile et tous les accessoires se rangent dans un compartiment protégé. Toutes ces qualités font du HD 9/50-4 Cage, le nettoyeur très haute pression idéal pour une utilisation professionnelle dans l’industrie ou le bâtiment.

Caractéristiques et avantages
Pompe à vilebrequin hautes performances
  • Fiable et durable : la pompe à vilebrequin haute performances de Kärcher garantit une pression optimale.
Rangement sûr
  • Les accessoires et outils sont rangés dans un boîtier protégé. Ainsi, tout est toujours impeccable et à disposition de l'utilisateur.
Spécifications

Données techniques

Pression de service (bar/MPa) 150 - max. 500 / 15 - max. 50
Débit (l/h) 500 - 900
Température d'admission (°C) max. 60
Carburant Électrique
Puissance du moteur (kW) 15
Nombre de phases (Ph) 3
Tension (V) 400
Fréquence (Hz) 50
Type de pompe Pompe à vilebrequin hautes performances Kärcher
Poids sans accessoires (kg) 150
Poids (avec accessoire) (kg) 195
Dimensions (L × l × h) (mm) 930 x 800 x 920

Inclus dans la livraison

  • Poignée-pistolet: Pistolet industriel
  • Tuyau de pulvérisation en acier inoxydable: 700 mm
  • Buse à jet plat

Équipement

  • Longueur flexible haute pression: 10 m
  • Type de flexible haute pression: Usage intensif
  • Soupape de sécurité
  • Compteur d'heures de service
