Ultra hogedrukreiniger HD 9/50-4 Cage
Dit product gebruikt een druk tot 500 bar om zelfs het meest hardnekkige vuil te verwijderen. Het robuuste Cage-design beschermt het volledige apparaat en maakt het veilig verladen met een kraan mogelijk. Met steekwagenprincipe voor eenvoudig transport.
Handig en comfortabel: De lanshouder en geïntegreerde slanghaak zorgen ervoor dat het toebehoren zich binnen handbereik bevindt op het apparaat. De urenteller toont altijd de exacte gebruiksduur van de pomp. Veilige opslag: Toebehoren en gereedschap worden in een beveiligd vak opgeborgen. Gemakkelijk verplaatsbaar: Dankzij het werkingsprincipe van een winkelwagen kan het apparaat gemakkelijk worden verplaatst, zelfs naar plaatsen die moeilijk toegankelijk zijn. Betrouwbaar en veilig: De krachtige krukaspomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk. De optionele droogloopbeveiliging beschermt zowel het apparaat als de gebruiker.
Kenmerken en voordelen
Heavy-duty-krukaspomp
- Betrouwbaar en met een lange levensduur: De heavy-duty-krukaspomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk.
Veilige opbergmogelijkheid
- Toebehoren en gereedschap worden in een beveiligd vak opgeborgen. Zo is alles steeds netjes opgeruimd.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkdruk (bar/MPa)
|150 - max. 500 / 15 - max. 50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 900
|Temperatuur watertoevoer (°C)
|max. 60
|Brandstof
|Elektrisch
|Motorvermogen (kW)
|15
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Pomp type
|Kärcher krukaspomp met maximaal vermogen
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|150
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|195
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|930 x 800 x 920
Inbegrepen bij levering
- Spuitpistool: Industrieel spuitpistool
- Roestvrij stalen spuitlans: 700 mm
- Vlakstraalsproeier
Uitvoering
- Lengte hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Heavy duty
- Veiligheidsventiel
- Bedrijfsurenteller