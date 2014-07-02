Handig en comfortabel: De lanshouder en geïntegreerde slanghaak zorgen ervoor dat het toebehoren zich binnen handbereik bevindt op het apparaat. De urenteller toont altijd de exacte gebruiksduur van de pomp. Veilige opslag: Toebehoren en gereedschap worden in een beveiligd vak opgeborgen. Gemakkelijk verplaatsbaar: Dankzij het werkingsprincipe van een winkelwagen kan het apparaat gemakkelijk worden verplaatst, zelfs naar plaatsen die moeilijk toegankelijk zijn. Betrouwbaar en veilig: De krachtige krukaspomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk. De optionele droogloopbeveiliging beschermt zowel het apparaat als de gebruiker.