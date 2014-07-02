Ultra hogedrukreiniger HD 9/50-4 Cage

Dit product gebruikt een druk tot 500 bar om zelfs het meest hardnekkige vuil te verwijderen. Het robuuste Cage-design beschermt het volledige apparaat en maakt het veilig verladen met een kraan mogelijk. Met steekwagenprincipe voor eenvoudig transport.

Handig en comfortabel: De lanshouder en geïntegreerde slanghaak zorgen ervoor dat het toebehoren zich binnen handbereik bevindt op het apparaat. De urenteller toont altijd de exacte gebruiksduur van de pomp. Veilige opslag: Toebehoren en gereedschap worden in een beveiligd vak opgeborgen. Gemakkelijk verplaatsbaar: Dankzij het werkingsprincipe van een winkelwagen kan het apparaat gemakkelijk worden verplaatst, zelfs naar plaatsen die moeilijk toegankelijk zijn. Betrouwbaar en veilig: De krachtige krukaspomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk. De optionele droogloopbeveiliging beschermt zowel het apparaat als de gebruiker.

Kenmerken en voordelen
Heavy-duty-krukaspomp
  • Betrouwbaar en met een lange levensduur: De heavy-duty-krukaspomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk.
Veilige opbergmogelijkheid
  • Toebehoren en gereedschap worden in een beveiligd vak opgeborgen. Zo is alles steeds netjes opgeruimd.
Specificaties

Technische gegevens

Werkdruk (bar/MPa) 150 - max. 500 / 15 - max. 50
Wateropbrengst (l/u) 500 - 900
Temperatuur watertoevoer (°C) max. 60
Brandstof Elektrisch
Motorvermogen (kW) 15
Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Stroomsoort (V) 400
Frequentie (Hz) 50
Pomp type Kärcher krukaspomp met maximaal vermogen
Gewicht zonder toebehoren (kg) 150
Gewicht (met toebehoren) (kg) 195
Afmetingen (l x b x h) (mm) 930 x 800 x 920

Inbegrepen bij levering

  • Spuitpistool: Industrieel spuitpistool
  • Roestvrij stalen spuitlans: 700 mm
  • Vlakstraalsproeier

Uitvoering

  • Lengte hogedrukslang: 10 m
  • Type hogedrukslang: Heavy duty
  • Veiligheidsventiel
  • Bedrijfsurenteller
