Avec 66 dB (A), l'appareil d'injection-extraction Puzzi 30/4 est l'aspirateur eau le plus silencieux de sa catégorie, ce qui en fait l'outil idéal pour le nettoyage dans les lieux sensibles au bruit. Avec une capacité d'eau propre de 30 l et un suceur pour sol de 350 mm, cet appareil d'injection-extraction innovant est particulièrement adapté au nettoyage des surfaces textiles étendues. Lors de la conception de l'appareil, une grande importance a été accordée à l'ergonomie, à l'absence de fatigue et au gain de temps. Le concept d'utilisation EASY Operation et le format balai ergonomique facilitent grandement le maniement. Des pictogrammes faciles à comprendre accélèrent la prise en main. Le réservoir à eau sale est amovible et la poignée ainsi que la géométrie du réservoir sont conçues pour un transport ergonomique. Ce réservoir étant facile à nettoyer, il peut aussi servir au remplissage du réservoir d'eau propre. La configuration rapide permet de gagner du temps et de réduire les coûts. L'appareil offre un temps de séchage jusqu'à 30 % plus rapide que celui de la concurrence. La raclette d'aspiration souple, qui garantit toujours un angle d'aspiration optimal, y contribue également. Le Puzzi 30/4 est facile à transporter, y compris en position horizontale avec le réservoir d'eau propre plein, et convient en outre très bien aux escaliers grâce à ses grandes roues fixes.