Met een geluidsniveau van 66 dB (A) is de Puzzi 30/4 sproei-/extractiemachine de stilste machine in zijn klasse. Ideaal voor reinigen met een laag geluidsniveau. Met een schoonwaterreservoir van 30 liter en een vloerzuigmond van 350 mm is deze innovatieve sproei-/extractiemachine zeer geschikt voor het reinigen van grote tapijtoppervlakken. Ergonomisch en tijdbesparend reinigen zonder stress staat centraal bij het ontwerp van de machine. Het EASY Operation-concept en de ergonomische staande uitvoering maken bediening en gebruik veel eenvoudiger. De inwerktijd is kort dankzij duidelijke pictogrammen. Het vuilwaterreservoir is afneembaar, en de handgreep en de vorm van het reservoir zijn afgestemd op ergonomisch vervoer. Het reservoir is gemakkelijk schoon te maken zodat het ook kan worden gebruikt om het schoonwaterreservoir te vullen. De korte installatietijd bespaart tijd en geld. Vloeren drogen gaat met deze machine tot 30% sneller dan met producten van de concurrent. Dit komt onder andere door de flexibele zuigstrip die altijd voor een optimale zuighoek zorgt. De Puzzi 30/4 kan eenvoudig worden gedragen, zelfs liggend met een vol schoonwaterreservoir. En met de grote zwenkwielen kan de machine eenvoudig over trappen worden vervoerd.