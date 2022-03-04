Nettoyer le grès cérame fin
Le grès cérame fin est un revêtement de sol plaisant et très populaire, qui se distingue par sa robustesse, ses propriétés antidérapantes et son très faible taux d'absorption d'humidité. Aujourd'hui, le grès cérame fin est devenu un élément de design moderne et sûr dans le domaine du revêtement de sol.
Un revêtement de sol robuste et antidérapant
Le grès cérame fin est un revêtement de sol plaisant et très populaire, qui se caractérise par sa robustesse, ses propriétés antidérapantes et son très faible taux d'absorption d'humidité. Ce revêtement de sol est disponible dans de nombreuses variantes et couleurs, ce qui a fait son succès dans différents types de bâtiments - par exemple dans les ateliers, les cuisines collectives, les stations-service, les couloirs, les halls d'hôtels ou sur les quais de gare. Aujourd'hui, il est indispensable en tant qu'élément de design à la fois moderne et sûr.
Le grès cérame fin est constitué d'un matériau argileux homogène préparé, dont la masse séchée par atomisation est pressée sous haute pression, cuite à une température supérieure à 1 200 °C et fortement frittée au cours du processus. Il en résulte une surface particulièrement dure avec un très haut niveau de propriétés antidérapantes et une très faible capacité d'absorption d'eau (moins de 0,5 % du poids), c'est pourquoi il est également souvent utilisé en extérieur - l'eau ne peut pas s'accumuler dans le carreau et donc il ne s'écaille que très rarement même par grand froid. Il existe différents types de grès cérame fin : traité en surface (brossé, à demi-poli, poli) et non-traité avec une surface structurée ou naturelle.
Étant donné que tous ces carreaux de grès cérame fin ont une surface microporeuse, même de très petites particules de saleté peuvent pénétrer, ce qui peut être intensifié par l'utilisation de détergents contenant des tensioactifs. Les tensioactifs réduisent la tension superficielle de l'eau. Ainsi, la saleté et les particules de saleté dissoutes dans l'eau pénètrent plus facilement dans les pores fins. Les résidus de tensioactifs sur la surface favorisent également le ré-encrassement.
Le résultat est ce que l'on appelle le grisonnement, qui représente un défi majeur pour le nettoyage des sols. La saleté de la structure de surface ne peut être éliminée qu'avec des détergents et des textiles de nettoyage appropriés en microfibres afin de garantir les exigences de propreté, de préservation de la valeur et de résistance au glissement.
Nettoyage avec des autolaveuses aspirantes
L'utilisation d'autolaveuses aspirantes est recommandée pour le nettoyage des sols. Le détergent est ajouté à l'eau du réservoir d'eau propre, ou l'eau et le détergent sont mélangés à l'avance. Le mélange, autrement dit la solution de nettoyage, est acheminé vers la tête de brossage et est ensuite dirigé vers le sol via le système de brosse. La saleté est ensuite dissoute à l'aide de la pression de la brosse. Le suceur d'aspiration récupère l'eau sale et la guide dans le réservoir d'eau sale.
Le bon modèle : avantages de l'autolaveuse à rouleaux
En ce qui concerne le nettoyage à la machine, la tête de lavage à brosse-rouleau avec un pad rouleau en microfibres a particulièrement fait ses preuves, car les rouleaux sont pré-balayeurs et autonettoyants. En principe, cependant, il est également possible de procéder à un nettoyage avec la technologie des vitres.
Tout est une question de vitesse
La vitesse des rouleaux en microfibres (selon le type de machine à récurer, 400 à 1 100 tr/min) est décisive pour obtenir le meilleur résultat de nettoyage possible avec le grès cérame fin, car la vitesse élevée ne laisse pas de saleté sur les rouleaux en microfibres, celle-ci est plutôt éjectée. Ainsi, ils sont autonettoyants et donc constants dans leur efficacité de nettoyage. Une fois la tâche de nettoyage terminée, il n'est pas nécessaire de procéder à un nettoyage fastidieux des rouleaux microfibres. Il suffit de les rincer sous le robinet. Afin de lutter contre les odeurs désagréables, il convient de laisser sécher les rouleaux microfibres une fois retirés.
Nettoyage courant du grès cérame fin
Nettoyage courant avec l'autolaveuse à rouleaux
Avec le nettoyage courant mécanique, un nettoyant pour grès cérame fin sans tensioactif (0,5–3 %) est appliqué uniformément, travaillé et à nouveau aspiré avec l'autolaveuse aspirante avec tête de lavage à brosse-rouleau et rouleaux microfibres au cours de la même étape de travail (méthode en une étape). Il est inutile de rincer à l'eau claire. Ce processus de nettoyage nettoie également les joints en profondeur. Pour le nettoyage courant des petites surfaces, ainsi que pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès, il est recommandé d'utiliser des autolaveuses aspirantes particulièrement petites et maniables. Lors du choix du détergent pour le grès cérame fin, il est important de s'assurer que celui-ci a un pouvoir nettoyant élevé et qu'il est exempt de tensioactifs, afin de favoriser la dissolution de la saleté et de ne pas favoriser le ré-encrassement.
Nettoyage courant avec le balai-serpillière des petites et grandes surfaces
Dans le cas de zones petites et compliquées ou dans un environnement avec beaucoup de recoins, l'utilisation d'un balai-serpillière avec des bonnettes en microfibres peut être plus efficace que l'utilisation d'une autolaveuse aspirante.
Préparation : retrait des saletés non-adhérentes (aspiration ou avec des bonnettes en microfibres)
Retrait des saletés adhérentes par essuyage humide en une ou deux étapes avec bonnettes en microfibres.
- En une étape : le revêtement de sol est nettoyé en une étape. Les saletés qui se détachent sont absorbées, les saletés fortement adhérentes peuvent rester sur le revêtement.
- En deux étapes : tout d'abord, la surface est essuyée avec une grande quantité de solution de nettoyage dans le but de ramollir les saletés. Deuxièmement, la saleté décollée est ramassée à l'aide d'une bonnette en microfibres bien essorée.
Les différents types de saletés et le détergent approprié :
Saleté provenant de la rue :
Pour retirer la saleté de la rue, un détergent neutre suffit.
Saletés huileuses et graisseuses :
Les saletés très huileuses et graisseuses sont éliminées avec un détergent alcalin.
Dépôts minéraux :
Pour les dépôts minéraux comme le calcaire, un détergent acide est nécessaire. Les joints doivent être arrosés avant d'utiliser le détergent.
Nettoyage en profondeur avec la méthode en deux étapes
Dans le cas des revêtements en grès cérame fin sur lesquels une couche de saleté importante s'est formée au fil des années, un nettoyage mécanique en profondeur avec l'autolaveuse à rouleaux en utilisant la méthode en deux étapes ne peut être évité. Selon le type et le niveau d'encrassement, on utilise un nettoyant en profondeur basique bien mouillant, fortement alcalin ou acide.
La méthode recommandée est la suivante :
- En cas d'utilisation d'un nettoyant acide, il convient d'arroser préalablement les joints.
- Appliquer le détergent (5-20 %, selon le niveau d'encrassement) par étapes.
- Pendant le temps de pose, frotter la surface avec l'autolaveuse à rouleaux en effectuant des bandes se chevauchant légèrement et ne pas laisser la solution de nettoyage sécher, autrement dit en rajouter si nécessaire.
- Absorber l'eau sale.
- Enfin, rincer le revêtement de sol avec beaucoup d'eau propre en utilisant la méthode en une seule étape.
Alternative : nettoyage en profondeur avec la monobrosse et les pads microfibres ou mélaminés
Une monobrosse à fonctionnement lent (par exemple 180 tr/min) applique une vitesse de rotation élevée à la surface et convient donc parfaitement à la tâche de nettoyage. La machine doit également être équipée d'un réservoir à détergent et d'un support pour pads microfibre/mélaminés.
Le détergent approprié (en fonction du type de saleté) est appliqué en bandes par étapes. Pendant le temps de pose (environ 5 minutes), le revêtement est frotté plusieurs fois en bandes en effectuant des mouvements circulaires se chevauchant fortement afin d'obtenir un effet de nettoyage uniforme.
Lors de la pose et du travail sur les surfaces à nettoyer, il convient de s'assurer que la solution de nettoyage ne sèche pas. Par conséquent, si nécessaire, il faut remplir le réservoir de solution de nettoyage.
L'étape suivante consiste à aspirer l'eau sale avec un aspirateur eau et poussières puissant. Enfin, la zone nettoyée est rincée à grande eau claire et à nouveau aspirée avec l'aspirateur eau et poussières.
Conseil :
Les pads microfibres sales doivent être passés à la machine à laver avant d'être réutilisés.
Parenthèse : pads mélaminés
Pour les machines équipées d'une tête de brossage à disque, l'utilisation de pads mélaminés est également recommandée. Grâce à leur très bonne mécanique, l'utilisation de détergents peut même être évitée dans la plupart des cas.
Conclusion : un bon nettoyage empêche le grisonnement
Si le grès cérame fin, difficile à nettoyer en raison de sa structure microporeuse, est nettoyé régulièrement de la manière décrite, il n'y a pas de risque de grisonnement à long terme. C'est ainsi que l'authenticité du carreau s'apprécie pleinement. L'aspect sécuritaire est également pris en compte.