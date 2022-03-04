Un revêtement de sol robuste et antidérapant

Le grès cérame fin est un revêtement de sol plaisant et très populaire, qui se caractérise par sa robustesse, ses propriétés antidérapantes et son très faible taux d'absorption d'humidité. Ce revêtement de sol est disponible dans de nombreuses variantes et couleurs, ce qui a fait son succès dans différents types de bâtiments - par exemple dans les ateliers, les cuisines collectives, les stations-service, les couloirs, les halls d'hôtels ou sur les quais de gare. Aujourd'hui, il est indispensable en tant qu'élément de design à la fois moderne et sûr.

Le grès cérame fin est constitué d'un matériau argileux homogène préparé, dont la masse séchée par atomisation est pressée sous haute pression, cuite à une température supérieure à 1 200 °C et fortement frittée au cours du processus. Il en résulte une surface particulièrement dure avec un très haut niveau de propriétés antidérapantes et une très faible capacité d'absorption d'eau (moins de 0,5 % du poids), c'est pourquoi il est également souvent utilisé en extérieur - l'eau ne peut pas s'accumuler dans le carreau et donc il ne s'écaille que très rarement même par grand froid. Il existe différents types de grès cérame fin : traité en surface (brossé, à demi-poli, poli) et non-traité avec une surface structurée ou naturelle.