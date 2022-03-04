Een robuuste en slipvaste vloerafwerking

Tegels van porcellanato zijn een aantrekkelijke, bijzonder populaire vloerafwerking, die zich onderscheidt door zijn robuustheid, goede beloopbaarheid en een bijzonder laag vochtopnemend vermogen. De vloerafwerking is verkrijgbaar in talrijke varianten en kleuren, waardoor hij met succes gebruikt kan worden in allerlei gebouwen: bijvoorbeeld in werkplaatsen, grootkeukens, tankstations, hallen, hotellobby's of perrons. Als eigentijds en tevens veilig design-element is de porcellanato tegel tegenwoordig niet meer weg te denken in de wereld van de vloerafwerking.



De tegel bestaat uit een bewerkt, homogeen kleimateriaal, waarvan het gesproeidroogd mengsel onder hoge druk wordt geperst en bij een temperatuur van meer dan 1200 °C gebakken, waardoor deze sterk sintert. Daardoor ontstaat een bijzonder harde laag met zeer hoge slipvastheid en een bijzonder laag wateropnemend vermogen (minder dan 0,5 gewichtsprocent), waardoor hij ook goed buiten gebruikt kan worden. Het water trekt niet in de tegels waardoor de tegels ook bij vorst zelden zullen beschadigen. Er zijn verschillende soorten tegels van porcellanato: met behandelde oppervlakken (geborsteld, geslepen, gepolijst) en -onbehandeld met gestructureerd oppervlak of een natuurstenen uiterlijk.