Tegels van porcellanato reinigen
Een robuuste en slipvaste vloerafwerking
Tegels van porcellanato zijn een aantrekkelijke, bijzonder populaire vloerafwerking, die zich onderscheidt door zijn robuustheid, goede beloopbaarheid en een bijzonder laag vochtopnemend vermogen. De vloerafwerking is verkrijgbaar in talrijke varianten en kleuren, waardoor hij met succes gebruikt kan worden in allerlei gebouwen: bijvoorbeeld in werkplaatsen, grootkeukens, tankstations, hallen, hotellobby's of perrons. Als eigentijds en tevens veilig design-element is de porcellanato tegel tegenwoordig niet meer weg te denken in de wereld van de vloerafwerking.
De tegel bestaat uit een bewerkt, homogeen kleimateriaal, waarvan het gesproeidroogd mengsel onder hoge druk wordt geperst en bij een temperatuur van meer dan 1200 °C gebakken, waardoor deze sterk sintert. Daardoor ontstaat een bijzonder harde laag met zeer hoge slipvastheid en een bijzonder laag wateropnemend vermogen (minder dan 0,5 gewichtsprocent), waardoor hij ook goed buiten gebruikt kan worden. Het water trekt niet in de tegels waardoor de tegels ook bij vorst zelden zullen beschadigen. Er zijn verschillende soorten tegels van porcellanato: met behandelde oppervlakken (geborsteld, geslepen, gepolijst) en -onbehandeld met gestructureerd oppervlak of een natuurstenen uiterlijk.
Omdat alle tegels van porcellanato een microporeus oppervlak hebben, kunnen er ook zeer kleine vuildeeltjes indringen, wat door gebruik van reinigingsmiddelen - die tensiden bevatten - verder versterkt kan worden. Tensiden verminderen de oppervlaktespanning van het water. Zo dringen de in het water opgeloste verontreinigingen en vuildeeltjes eenvoudiger in de fijne poriën door. Ook resten van tensiden op het oppervlak zorgen dat het weer sneller vuil wordt.
Het gevolg is een zogenaamde vergrijzing, die zorgt voor een grote uitdaging bij het reinigen van de vloer. Alleen met passende reinigingsmiddelen en reinigingstextiel van microvezels lukt het om het vuil uit de oppervlaktestructuur te verwijderen, zodat de gestelde schoonmaakeisen, waardebehoud en slipvastheid gegarandeerd worden.
Reinigen met schrob-/zuigmachines
Voor het reinigen van vloeren wordt het gebruik van schrob-/zuigmachines geadviseerd. Hierbij wordt het reinigingsmiddel in de juiste dosering bij het water in de schoonwatertank gedaan, of wordt water met het reinigingsmiddel van tevoren al gemengd. Het mengsel, de zogenaamde reinigingsvloeistof, wordt naar de schrobkop getransporteerd en via het borstelsysteem op de vloer aangebracht. In combinatie met de druk van de borstels wordt het vuil dan losgemaakt. De daar achter volgende zuigbalk neemt de vuile vloeistof op en leidt het naar de vuilwatertank.
Het juiste model: voordelen van de walsborstel-schrobmachine
Bij de machinale reiniging is met name een schrobkop met een microvezel walspad bijzonder doeltreffend gebleken, omdat de walsborstels worden gebruikt voor het voorvegen en ze zelfreinigend zijn. In principe is ook het reinigen met disc-techniek mogelijk.
Het toerental is allesbepalend
Doorslaggevend voor het best mogelijke reinigingsresultaat op porcellanato tegels is het toerental van de microvezelwals (afhankelijk van het type schrob-/zuigmachine 400–1100 omw./min), het vuil blijft door het hoge toerental niet aan de microvezelwalsen hangen maar wordt er vanaf geslingerd. Hierdoor zijn ze zelfreinigend en blijven ze constant in hun reinigingsprestaties. Ook het tijdrovende schoonmaken van de microvezelwalsen - als de reinigingstaak erop zit - is niet meer nodig. Afspoelen onder de kraan is voldoende. Om nare geurtjes tegen te gaan, laat u de microvezelwalsen in gedemonteerde staat drogen.
Onderhoudsreiniging van porcellanato
Onderhoudsreiniging met de walsborstel-schrobmachine
Bij de machinale onderhoudsreiniging wordt een tensidenvrije porcellanatoreiniger (0,5–3 %) met de schrob-/zuigmachine met walsborstel-schrobkop en microvezelwalsen gelijkmatig aangebracht, ingewerkt en in dezelfde werkstap weer opgezogen (1-stapmethode). Naspoelen met schoon water is niet nodig. Bij deze reinigingsprocedure worden ook de voegen grondig schoon. Voor de onderhoudsreiniging van kleinere oppervlakken en voor het reinigen van slecht toegankelijke plaatsen wordt het gebruik van bijzonder kleine en handige schrob-/zuigmachines aanbevolen. Bij de keuze van het reinigingsmiddel voor tegels van porcellanato moet niet alleen worden gelet op de reinigende werking maar ook of het product geen tensiden bevat, om zo de vuiloplossende werking te ondersteunen en te zorgen dat het opnieuw vies worden wordt tegengegaan.
Onderhoudsreiniging met een breedwisser voor kleine en gemiste gedeeltes
Voor kleine en gemiste gedeeltes of in een ruimte met veel hoekjes kan het gebruik van een breedwisser met microvezelovertrekken efficiënter zijn dan het gebruik van een schrob-/zuigmachine.
Voorbereiding: verwijderen van los vuil (zuigen of met microvezelovertrekken)
- In één fase: in één werkgang wordt de vloer gedweild. Vuil dat loskomt wordt opgenomen, hardnekkig vuil blijft eventueel op de vloer achter.
- In twee fases: allereerst wordt het oppervlak met veel reinigingsvloeistof gedweild om zo het vuil zo veel mogelijk los te weken. In de tweede stap wordt het losgeweekte vuil opgenomen met een goed uitgewrongen microvezel-wisovertrek.
Soorten vuil en het passende reinigingsmiddel:
Straatvuil:
Voor de verwijdering van straatvuil is een neutraalreiniger voldoende.
Olieachtig en vettig vuil:
sterk olieachtig en vettig vuil wordt met alkalische reinigingsmiddelen verwijderd.
Minerale verontreinigingen:
Bij minerale verontreinigingen zoals kalk is een zuurhoudend reinigingsmiddel noodzakelijk. Voegen moeten voor het gebruik van de reiniger natgemaakt worden.
Basisreiniging in een 2-stappenmethode
Voor tegels van porcellanato, waarop zich in de loop der jaren een aanzienlijke laag vuil heeft gevormd, ontkom je niet aan een machinale basisreiniging met de walsborstel-schrobmachine in een 2-stappenmethode. Afhankelijk van het soort en de aard van de vervuiling wordt een goed natmakende, sterk alkalische of zuurhoudende basisreiniger gebruikt.
Daarbij wordt aangeraden om de volgende werkwijze aan te houden:
- als er gebruik wordt gemaakt van een zuurhoudende reiniger, dan moeten de voegen met water worden voorbehandeld.
- Het reinigingsmiddel (percentage 5-20%, afhankelijk van de vervuiling) in gedeeltes opbrengen.
- Schrob gedurende de inwerktijd de voorbehandelde vlakken met de schrobmachine in licht overlappende banen. Laat daarbij de reinigingsvloeistof niet opdrogen, voeg eventueel nog wat extra toe.
- Vuil vloeistof opzuigen.
- Tenslotte de vloer met ruim schoon water naspoelen in de 1-stapmethode.
Een andere mogelijkheid: basisreiniging met de eenschijfsmachine en microvezelpads of Melamineharspads
Een langzaam draaiende eenschijfsmachine (bijv. 180 omw./min) levert een hoog draaimoment op het oppervlak en is hierdoor zeer geschikt voor de reinigingstaak. De machine moet bovendien zijn uitgerust met een reinigingsmiddelentank en een padhouder met microvezelpads/melamineharspads.
Het juiste reinigingsmiddel (afhankelijk van het type vervuiling) wordt in gedeeltes in banen aangebracht. Tijdens de inwerktijd (ca. 5 minuten) wordt de vloer in sterk overlappende, cirkelvormige bewegingen baan voor baan meerdere malen geschrobd, om een gelijkmatige reinigende werking te bereiken.
Bij het aanbrengen en bewerken van de te reinigen oppervlakken moet erop worden gelet, dat de reinigingsvloeistof niet opdroogt. Eventueel moet reinigingsvloeistof uit de tank worden toegevoegd.
De volgende stap is het opzuigen van de vuile vloeistof met een krachtige nat-/droogzuiger. Als nabewerking wordt het gereinigde oppervlak met ruim schoon water nagespoeld en opnieuw gezogen met de nat-/droogzuiger.
Tip:
De vervuilde microvezelpads moeten in de wasmachine worden gewassen alvorens opnieuw gebruikt te worden.
Even wat anders: melamineharspads
Voor machines die beschikken over een discborstel-schrobkop, wordt het gebruik van melamineharspads geadviseerd. Dankzij hun bijzonder goede mechanische werking kan zelfs het gebruik van reinigingsmiddelen achterwege blijven.
Conclusie: de juiste schoonmaakmethode voorkomt vergrijzing
Voor reiniging, op de beschreven wijze worden gereinigd, hoeft u niet bang te zijn dat ze op den duur grijs worden. Zo komt de originaliteit van de tegels volledig tot zijn recht. Op deze manier wordt ook met de slipvastheid rekening gehouden.