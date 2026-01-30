Aspirateurs industriels IVM 60/30 M Z22
Aspirateur industriel mobile IVM 60/30 M Z22 de gamme standard adapté à la Zone ATEX 22 et certifié 2014/34/EU, avec compresseur à canal latéral pour une utilisation universelle dans le secteur industriel.
Spécialement conçu pour l'élimination de poussières fines, dangereuses pour la santé et explosives : notre aspirateur industriel IVM 60/30 M Z22 de gamme standard convainc par son compresseur à canal latéral durable et un fonctionnement triphasé pour une utilisation industrielle prolongée, et ce 24h/24 si nécessaire. Cet appareil robuste offrant un boîtier solide en acier ainsi qu'un corps et une cuve en acier inoxydable résistant aux acides, dispose d'un grand filtre en étoile de la classe de poussière M et satisfait également aux exigences requises pour une utilisation en Zone ATEX 22. À cet effet, l'aspirateur est certifié selon 2014/34/EU. Les grandes roues garantissent une mobilité maximale, tandis que le décolmatage fiable et manuel du filtre avec transmission prolonge la durée de vie du filtre, offrant ainsi une maintenance réduite.
Caractéristiques et avantages
Certifié pour la zone ATEX 22Aspirateur industriel antidéflagrant pour une aspiration sécurisée en zone ATEX 22.
Classe de poussière MAppareil complet contrôlé selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière M.
Un compresseur à canal latéral sans usureAvec 3 kW de puissance absorbée et démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides. Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures. Convient à l'utilisation par plusieurs équipes et/ou avec plusieurs postes d'aspiration.
Décolmatage manuel du filtre IVM
- Utilisable aisément à l'aide d'un levier disposé de façon ergonomique au besoin.
- Prolonge la durée de vie du filtre et réduit ainsi les frais de maintenance.
- Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un filtre en étoile particulièrement grand
- Pour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière M.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Dépression (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Volume de la cuve (l)
|60
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|79
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|2
|Poids sans accessoires (kg)
|102
|Poids emballage inclus (kg)
|102,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1040 x 680 x 1840
Équipement
- Accessoires fournis: Non