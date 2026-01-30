Aspirateurs industriels IVS 100/55 M Z22
L'aspirateur industriel IVS 100/55 M Z22 de la gamme Super est équipé d'un puissant compresseur à canal latéral de 5,5 kW pour une aspiration sûre de grandes quantités de poussières, même explosives, de classe M.
Autorisé pour l'aspiration sûre de très grandes quantités de poussières nocives et pour une utilisation en zone 22 Ex, certifié pour la classe de poussière M : l'aspirateur industriel IVS 100/55 M Z22 de la gamme Super, certifié Ex, avec puissant compresseur à canal latéral de 5,5 kW. Cet appareil à haut rendement (moteur IE2) convient aussi bien à des applications prolongées mobiles que stationnaires et peut fonctionner sur des prises industrielles classiques protégées par des fusibles de 16 A grâce au démarrage progressif intégré. Le dispositif de décolmatage horizontal du filtre garantit à tout moment un nettoyage optimal du grand filtre en étoile testé pour la classe de poussière M. Le moteur utilisé pour la transmission précise de la puissance assure un nettoyage toujours optimal du filtre, quelle que soit la force appliquée par l'opérateur. La structure de déplacement de la cuve en acier inoxydable de 100 litres contribue à la grande facilité d'utilisation de l'appareil. Les nombreuses possibilités de rangement pour les accessoires viennent compléter cet ensemble bien pensé.
Caractéristiques et avantages
Certifié pour la zone ATEX 22Aspirateur industriel antidéflagrant pour une aspiration sécurisée en zone ATEX 22.
Classe de poussière MAppareil complet contrôlé selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière M.
Un compresseur à canal latéral sans usureAvec 5,5 kW de puissance absorbée et démarrage progressif pour les grandes quantités de poussières et de matières solides. Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures. Convient à l'utilisation par plusieurs équipes et/ou avec plusieurs postes d'aspiration.
Décolmatage manuel du filtre IVS
- Utilisable aisément à l'aide d'un levier disposé de façon ergonomique au besoin.
- Prolonge la durée de vie du filtre et réduit ainsi les frais de maintenance.
- Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un filtre en étoile particulièrement grand
- Convient également aux poussières huileuses et collantes grâce à un revêtement spécial.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Dépression (mbar/kPa)
|240 / 24
|Volume de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|5,5
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|77
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|2,2
|Poids sans accessoires (kg)
|157
|Poids emballage inclus (kg)
|157,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1202 x 686 x 1500
Équipement
- Accessoires fournis: Non