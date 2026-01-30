Autorisé pour l'aspiration sûre de très grandes quantités de poussières nocives et pour une utilisation en zone 22 Ex, certifié pour la classe de poussière M : l'aspirateur industriel IVS 100/55 M Z22 de la gamme Super, certifié Ex, avec puissant compresseur à canal latéral de 5,5 kW. Cet appareil à haut rendement (moteur IE2) convient aussi bien à des applications prolongées mobiles que stationnaires et peut fonctionner sur des prises industrielles classiques protégées par des fusibles de 16 A grâce au démarrage progressif intégré. Le dispositif de décolmatage horizontal du filtre garantit à tout moment un nettoyage optimal du grand filtre en étoile testé pour la classe de poussière M. Le moteur utilisé pour la transmission précise de la puissance assure un nettoyage toujours optimal du filtre, quelle que soit la force appliquée par l'opérateur. La structure de déplacement de la cuve en acier inoxydable de 100 litres contribue à la grande facilité d'utilisation de l'appareil. Les nombreuses possibilités de rangement pour les accessoires viennent compléter cet ensemble bien pensé.