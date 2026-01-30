Le modèle phare parmi les aspirateurs industriels de sécurité de notre gamme Super : l'IVS 100/75 M Z22 s'illustre par sa large gamme d'applications, son niveau de sécurité exceptionnel et ses performances impressionnantes. Cet aspirateur destiné à un usage mobile ou stationnaire est équipé d'un compresseur à canal latéral de 7,5 kW à rendement IE3 et d'un démarrage progressif pour éviter les pics de puissance indésirables au démarrage de l'appareil. Il convient à l'aspiration des très grandes quantités de poussières fines, nocives et explosives, est homologué pour l'utilisation en zone 22 et certifié pour la classe de poussière M. Cela est entre autres assuré par un grand filtre en étoile peu encombrant – grâce à sa conception à 16 plis – et testé classe M. Le décolmatage horizontal du filtre par le biais d'un entraînement garantit à tout moment une puissance d'aspiration optimale tandis que la cuve en acier inoxydable de 100 litres avec mécanisme de dépose permet des cycles de travail prolongés et une élimination facile. Diverses options sont prévues pour le rangement des accessoires, qui ne risquent ainsi plus d'être perdus et sont sécurisés pendant le transport.