Aspirateurs industriels IVS 100/75 M Z22
L'aspirateur industriel IVS 100/75 M Z22 de la gamme Super est doté du plus puissant compresseur à canal latéral de la gamme (7,5 kW). Conçu pour la zone 22 Ex, certifié pour la classe de poussière M.
Le modèle phare parmi les aspirateurs industriels de sécurité de notre gamme Super : l'IVS 100/75 M Z22 s'illustre par sa large gamme d'applications, son niveau de sécurité exceptionnel et ses performances impressionnantes. Cet aspirateur destiné à un usage mobile ou stationnaire est équipé d'un compresseur à canal latéral de 7,5 kW à rendement IE3 et d'un démarrage progressif pour éviter les pics de puissance indésirables au démarrage de l'appareil. Il convient à l'aspiration des très grandes quantités de poussières fines, nocives et explosives, est homologué pour l'utilisation en zone 22 et certifié pour la classe de poussière M. Cela est entre autres assuré par un grand filtre en étoile peu encombrant – grâce à sa conception à 16 plis – et testé classe M. Le décolmatage horizontal du filtre par le biais d'un entraînement garantit à tout moment une puissance d'aspiration optimale tandis que la cuve en acier inoxydable de 100 litres avec mécanisme de dépose permet des cycles de travail prolongés et une élimination facile. Diverses options sont prévues pour le rangement des accessoires, qui ne risquent ainsi plus d'être perdus et sont sécurisés pendant le transport.
Caractéristiques et avantages
Utilisable en zone 22Les aspirateurs IVS pour atmosphères explosives garantissent une sécurité optimale grâce à leur technologie dernier cri. Aspiration en toute sécurité des substances nocives telles que les poussières explosives.
Démarrage progressif respectueux du réseau électriqueLe faible courant de démarrage permet d'éviter un creux de tension sur le réseau électrique. Les pics de consommation réduits font baisser les dépenses en énergie. L'appareil ne requiert qu'une protection par fusible limitée (16 A suffisent jusqu'à 5,5 A.)
Structure de déplacement simple d'utilisationRetrait simple et rapide de la cuve directement via la poignée. La poignée pratique de la cuve aide à la tirer et à la pousser pour l'opération de vidage. De grandes roulettes industrielles confèrent une mobilité maximale même sur sol irrégulier et en cas de charge lourde.
Commande horizontale du décolmatage du filtre
- La poignée pour le décolmatage manuel du filtre se trouve à une hauteur confortable et permet un travail agréable.
- Un moteur spécial assure un nettoyage toujours optimal, quelle que soit la force appliquée par l'utilisateur.
- Longévité accrue du filtre grâce au décolmatage fréquent et au dosage de la puissance sur le filtre.
Manipulation facile de l'appareil
- Grâce aux crochets pour flexibles et au logement pour accessoires, les outils sont toujours bien rangés et à portée de main.
- Crochet pour câble intégré pour un rangement sûr du câble.
Télécommande en option
- Télécommande sans fil disponible en option permettant une connexion de l'appareil jusqu'à une distance de 100 m.
- Utilisation confortable de l'appareil et gain de temps grâce aux trajets inutiles évités.
- Utilisation optimisée de l'espace : l'aspirateur peut être rangé dans des zones inutilisées ou de sécurité.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Dépression (mbar/kPa)
|290 / 29
|Volume de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|7,5
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|73
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|2,2
|Poids sans accessoires (kg)
|180
|Poids emballage inclus (kg)
|180,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1202 x 686 x 1495
Équipement
- Accessoires fournis: Non