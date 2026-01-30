Aspirateurs industriels IVR-L 100/24-2
IVR-L 100/24-2 – l’aspirateur industriel compact proposant un cuve à déchets de 100 l. Récupération confortable des copeaux et lubrifiants tout en assurant une séparation facile.
L'IVR-L 100/24-2 est un aspirateur industriel compact de Kärcher. Cet aspirateur offre un volume de cuve de 100 litres. Il permet une aspiration fiable des liquides et des gros déchets solides (par ex. les copeaux) et, grâce au panier à copeaux disponible en option, ces derniers peuvent être séparés aisément les uns des autres. Le raccord de flexible sur la tête aspirante présente une conception particulièrement mobile (rotation à 360°) et garantit une agilité maximale afin de pouvoir aspirer sans que le flexible ne s'emmêle. Le niveau de remplissage peut être vérifié confortablement grâce au flexible de vidange à tout moment. Des anneaux de levage fixés par bride facilitent la manutention au quotidien, y compris à pleine charge. Les roulettes haut de gamme en matériau ABS garantissent une mobilité maximale.
Caractéristiques et avantages
Robustesse, flexibilité et modularité élevéesAppareil et châssis très robustes et dotés d'épaisseurs de paroi importantes. Raccord de flexible orientable avec raccord coudé orientable à 360°. Disponible en option avec sécurité anti trop-plein, panier à filtre ou support pour accessoires.
Affichage du niveau de remplissageFlexible transparent pour le contrôle de la quantité de liquide ramassée. Le flexible sert également à une vidange facile.
Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieuxPour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale. Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins. Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.
Équipé d'un filtre plat compact de la classe de poussière L
- Prévient de manière fiable la pénétration de grosses particules dans les turbines d'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|230 / 23
|Volume de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Métal
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Classe de poussière filtre principal
|L
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,45
|Poids sans accessoires (kg)
|44
|Poids (avec accessoire) (kg)
|44
|Poids emballage inclus (kg)
|44,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|640 x 620 x 1060
Équipement
- Accessoires fournis: Non