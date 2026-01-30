L'IVR-L 100/24-2 est un aspirateur industriel compact de Kärcher. Cet aspirateur offre un volume de cuve de 100 litres. Il permet une aspiration fiable des liquides et des gros déchets solides (par ex. les copeaux) et, grâce au panier à copeaux disponible en option, ces derniers peuvent être séparés aisément les uns des autres. Le raccord de flexible sur la tête aspirante présente une conception particulièrement mobile (rotation à 360°) et garantit une agilité maximale afin de pouvoir aspirer sans que le flexible ne s'emmêle. Le niveau de remplissage peut être vérifié confortablement grâce au flexible de vidange à tout moment. Des anneaux de levage fixés par bride facilitent la manutention au quotidien, y compris à pleine charge. Les roulettes haut de gamme en matériau ABS garantissent une mobilité maximale.