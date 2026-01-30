Industriezuiger IVR-L 100/24-2
IVR-L 100/24-2 – de compacte industriezuiger met een reservoirinhoud van 100 liter. Voor het handig opzuigen en het gemakkelijk scheiden van spaanders en snijvloeistoffen.
De IVR-L 100/24-2 is een compacte industriezuiger van Kärcher van het type Ringler. Deze industriezuiger is uitgerust met een reservoir van 100 liter en kan grove vaste stoffen (zoals spaanders) betrouwbaar opzuigen. Met de optionele spaanderkorf kan hij de stoffen bovendien handig scheiden. De slangaansluiting op de zuigkop is uiterst flexibel (360° draaibaar) en zorgt voor een maximale flexibiliteit omdat de slang niet in de knoop geraakt. Het vulpeil kan op elk moment comfortabel worden afgelezen op de afvoerpijp. Op de flens gemonteerde hijsbeugels vergemakkelijken het dagelijks gebruik van de machine, zelfs bij volledige belading. De hoogwaardige wielen in ABS garanderen de hoogst mogelijke mobiliteit.
Kenmerken en voordelen
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteitMachine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes. Draaibare slangverbinding met tot 360° draaibare pijpbocht. Optioneel verkrijgbaar met overvulbeveiliging, zeef of accessoirehouder.
Visuele vulniveau-indicatieTransparante slang voor het controleren van de opgezogen vloeistofhoeveelheid. De slang wordt ook gebruikt voor eenvoudig legen.
Voorzien van twee zeer stille ventilatormotorenVoor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist. Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Uitgerust met compact vlakfilter van stofklasse L.
- Voorkomt op betrouwbare wijze dat grove deeltjes in de zuigturbines terechtkomen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|230 / 23
|Tankinhoud (l)
|100
|Materiaal van de tank
|metaal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 50
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50 ID 40
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|0,45
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|44
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|44
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|44,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|640 x 620 x 1060
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee