De IVR-L 100/24-2 is een compacte industriezuiger van Kärcher van het type Ringler. Deze industriezuiger is uitgerust met een reservoir van 100 liter en kan grove vaste stoffen (zoals spaanders) betrouwbaar opzuigen. Met de optionele spaanderkorf kan hij de stoffen bovendien handig scheiden. De slangaansluiting op de zuigkop is uiterst flexibel (360° draaibaar) en zorgt voor een maximale flexibiliteit omdat de slang niet in de knoop geraakt. Het vulpeil kan op elk moment comfortabel worden afgelezen op de afvoerpijp. Op de flens gemonteerde hijsbeugels vergemakkelijken het dagelijks gebruik van de machine, zelfs bij volledige belading. De hoogwaardige wielen in ABS garanderen de hoogst mogelijke mobiliteit.